< sekcia Ekonomika
Cena zlata prelomila ďalší rekord, prekročila 4200 USD za uncu
Spotová cena zlata dosiahla v stredu nový rekord, keď zhruba o 9.00 h SELČ zaznamenala 4200,11 USD (3635,51 eura) za troyskú uncu.
Autor TASR
Londýn 15. októbra (TASR) - Cena zlata dosiahla v stredu nové historické maximum, keď prvýkrát prekonala hranicu 4200 USD za troyskú uncu (31,1 g). Dopyt po zlate zvyšuje rastúce napätie v obchode medzi dvomi najväčšími svetovými ekonomikami, USA a Čínou, ako aj vyjadrenia šéfa americkej centrálnej banky (Fed) naznačujúce ďalšie uvoľňovanie menovej politiky. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg.
Spotová cena zlata dosiahla v stredu nový rekord, keď zhruba o 9.00 h SELČ zaznamenala 4200,11 USD (3635,51 eura) za troyskú uncu. Aj decembrový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex vzrástol, a to o 1,3 % na 4218 USD/unca.
Záujem investorov o zlato, ktoré je považované za takzvaný bezpečný prístav, teda aktívum zaujímavé v časoch zvýšenej neistoty a výkyvov na trhoch, podporuje obchodné napätie medzi USA a Čínou a signály zo strany Fedu. Jeho prezident Jerome Powell v utorok (14. 10.) na konferencii vo Philadelphii uviedol, že prudké spomalenie tvorby nových pracovných miest predstavuje pre americkú ekonomiku zvýšené riziko. Naznačil tak, že americká centrálna banka by mohla na najbližšom zasadnutí pristúpiť k redukcii úrokových sadzieb.
(1 EUR = 1,1553 USD)
Spotová cena zlata dosiahla v stredu nový rekord, keď zhruba o 9.00 h SELČ zaznamenala 4200,11 USD (3635,51 eura) za troyskú uncu. Aj decembrový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex vzrástol, a to o 1,3 % na 4218 USD/unca.
Záujem investorov o zlato, ktoré je považované za takzvaný bezpečný prístav, teda aktívum zaujímavé v časoch zvýšenej neistoty a výkyvov na trhoch, podporuje obchodné napätie medzi USA a Čínou a signály zo strany Fedu. Jeho prezident Jerome Powell v utorok (14. 10.) na konferencii vo Philadelphii uviedol, že prudké spomalenie tvorby nových pracovných miest predstavuje pre americkú ekonomiku zvýšené riziko. Naznačil tak, že americká centrálna banka by mohla na najbližšom zasadnutí pristúpiť k redukcii úrokových sadzieb.
(1 EUR = 1,1553 USD)