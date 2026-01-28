< sekcia Ekonomika
Cena zlata prelomila hranicu 5300 USD za uncu
Londýn 28. januára (TASR) - Cena zlata pokračuje v raste a v stredu sa prvýkrát dostala nad hranicu 5300 USD za troyskú uncu (31,1 g). Motorom zdražovania žltého kovu je ekonomická neistota a oslabovanie amerického dolára, ktorého kurz klesol na štvorročné minimum. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata o 18.45 h SEČ bola 5289,48 USD (4417,47 eura) za uncu, čo oproti záveru predchádzajúceho obchodovania predstavovalo rast o 1,9 %. Predtým však dosiahla nové historické maximum 5311,31 USD/unca. Februárový kontrakt na zlato vzrástol o 4 % na 5286,50 USD/unca.
„Posilňovanie drahých kovov akoby teraz žilo vlastným životom,“ povedal hlavný stratég pre kovy v spoločnosti Zaner Metals Peter Grant. Zlato je zraniteľné voči korekcii, ale silný záujem o nákup počas poklesov naďalej podporuje rast, pričom ďalší cieľ sa predpokladá na úrovni 5400 USD, dodal Grant.
(1 EUR = 1,1974 USD)
