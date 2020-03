Cena zlata sa dostala nad 1700 USD a najvyššie od decembra 2012

New York 9. marca (TASR) - Cena zlata sa v pondelok dostala až nad 1700 USD (1483,94 eura) za uncu (31,1 gramu). Zlato neskôr prišlo o svoje zisky.



Spotová cena zlata sa tesne pred 17.00 h SEČ predávala so stratou 0,2 % po 1670,40 USD za uncu a aprílový kontrakt na zlato obchodovaný na komoditnej burze COMEX s mínusom 0,1 % po 1669,90 USD za uncu. Cena zlata sa predtým v pondelok dostala až na 1702,56 USD za uncu, čo bolo najviac od decembra 2012.



Po náraste cien však prišlo k vyberaniu ziskov, uviedli analytici. "Je trochu prekvapivé, že sa zlatu nedarilo lepšie, síce sa v ranom obchodovaní dostalo na úroveň 1700 USD, ale už klesá a zdá sa to byť výpredaj naprieč všetkými aktívami," uviedol analytik Mitsubishi Corporation Jonathan Butler. Dodal, že jedným z dôvodov poklesu cien zlata môžu byť maržové požiadavky na udržiavanie pozícií na iných komoditách alebo na trhoch s inými triedami aktív.



Wall Street neskoro popoludní strácala okolo 5 %, keď predtým kľúčový index Dow Jones Industrial Average padol až o 2000 bodov alebo takmer o 7,8 %. Globálny index MSCI ACWI v pondelok klesol o vyše 5 % a zrejme zaznamená najprudšie 1-dňové oslabenie od finančnej krízy v roku 2008.



(1 EUR = 1,1456 USD)