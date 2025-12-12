< sekcia Ekonomika
Cena zlata sa drží blízko 7-týždňového maxima
Spotová cena zlata dosiahla po 8.00 h SEČ 4286,35 USD (3659,17 eura) za troyskú uncu (31,1 g).
Autor TASR
Londýn 12. decembra (TASR) - Cena zlata sa drží v blízkosti 7-týždňového maxima, keďže trhy očakávajú, že po znížení úrokových sadzieb zo strany Fedu tento týždeň bude uvoľňovanie menovej politiky pokračovať aj v budúcom roku. Na vysokej úrovni pokračuje aj cena striebra, ktorá je iba mierne nižšia než nový rekord zaznamenaný v predchádzajúcom obchodovaní. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla po 8.00 h SEČ 4286,35 USD (3659,17 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje rast o 0,1 %, pričom cena sa drží blízko 7-týždňového maxima. To zaznamenala počas štvrtkového obchodovania (11. 12.), keď nakrátko vykázala najvyššiu úroveň od historického maxima zaznamenaného 21. októbra.
Za celý týždeň smeruje cena zlata k rastu o 2,1 %, pričom čiastočne ju podporuje dolár. Ten by mal za týždeň zaznamenať pokles, už tretí týždeň po sebe.
Pozornosť investorov sa však tento týždeň sústredila najmä na rozhodnutie americkej centrálnej banky, ktorá v stredu znížila kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov. Oficiálne vyhlásenie banky, ako aj následné komentáre jej šéfa Jeroma Powella zhodnotili ako „nie príliš jastrabie“. To posilnilo očakávania, že banka by mohla v redukcii sadzieb pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch.
Cena striebra vzrástla v piatok o 0,2 % na 63,67 USD/unca. Drží sa tak v blízkosti historického maxima, ktoré zaznamenala vo štvrtok, keď nakrátko vzrástla na 64,31 USD/unca. Za celý týždeň smeruje k 9,3-percentnému rastu.
Rast zaznamenala aj cena paládia, konkrétne o 1,7 % na 1508,60 USD/unca. Naopak, cena platiny v piatok klesla, a to o 0,1 % na 1694,30 USD za troyskú uncu. Za celý týždeň však cena v prípade obidvoch kovov smeruje k rastu.
(1 EUR = 1,1714 USD)
