Cena zlata sa drží blízko rekordnej úrovne

Londýn 17. marca (TASR) - Cena zlata, ktorá v závere minulého týždňa prvýkrát prekonala hranicu 3000 USD za troyskú uncu (31,1 g), sa aj na začiatku tohto týždňa drží na vysokej hodnote a pohybuje sa blízko rekordnej úrovne. Pozornosť trhov sa medzitým presunula na zasadnutie americkej centrálnej banky (Fed), ktoré sa uskutoční tento týždeň. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Spotová cena zlata vzrástla do 13.45 h SEČ o 0,5 % na 2997,84 USD (2753,09 eura) za uncu. V piatok (14. 3.) cena kovu prvýkrát prekročila 3000 USD/unca, pričom dosiahla 3004,86 USD za uncu. Neskôr klesla a obchodovanie uzatvorila na úrovni zhruba 2983 USD/unca.



"Neprekvapilo by nás, ak by sa cena zlata dostala v nasledujúcich mesiacoch na 3150 USD/unca," povedal analytik Ross Norman. Dodal, že s rastom na takúto úroveň počítali už skôr, avšak očakávali, že tempo rastu nebude také rýchle.



Podporu cene žltého kovu naďalej poskytuje geopolitická neistota, v poslednom období však aj nevypočítateľná obchodná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. Americký minister financií Scott Bessent cez víkend uviedol, že "neexistuje záruka", že americká ekonomika neskĺzne do recesie, čo ešte zvýšilo obavy investorov z dôsledkov Trumpových krokov v zahraničnoobchodnej politike.



Trhy teraz čakajú na zasadnutie Fedu, ktoré by malo naznačiť ďalší vývoj úrokových sadzieb. Očakáva sa, že po skončení dvojdňového zasadnutia by Fed mal v stredu (19. 3.) oznámiť ponechanie úrokových sadzieb na súčasnej úrovni.



Z ďalších drahých kovov cena striebra stagnovala na úrovni 33,79 USD/unca, zatiaľ čo ceny platiny a paládia zaznamenali rast. Cena platiny vzrástla o 0,6 % na 999,20 USD za uncu a cena paládia o 0,9 % na 973,50 USD/unca.



(1 EUR = 1,0889 USD)