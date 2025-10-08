< sekcia Ekonomika
Cena zlata sa drží nad hranicou 4000 dolárov za uncu
Spotová cena zlata v stredu vyskočila o 1,3 % na 4035,28 USD (3459 eur) za uncu (31,1 g), zatiaľ čo decembrový kontrakt na zlato vzrástol o 1,3 % na 4057,70 USD za uncu.
Autor TASR
New York 8. októbra (TASR) - Ceny zlata sa v stredu držia nad hranicou 4000 USD za uncu, kam sa prvýkrát vyšplhali v utorok (7. 10.). Dôvodom je dopyt po bezpečných investíciách poháňaný zvýšenou politickou a ekonomickou neistotou a stávkami na ďalšie znižovanie úrokových sadzieb v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Spotová cena zlata v stredu vyskočila o 1,3 % na 4035,28 USD (3459 eur) za uncu (31,1 g), zatiaľ čo decembrový kontrakt na zlato vzrástol o 1,3 % na 4057,70 USD za uncu.
Cena zlata sa v tomto roku zvýšila o viac ako 50 % a zaznamenala sériu nových maxím. Teraz je na ceste k dosiahnutiu svojej najvyššej úrovne od roku 1979.
Pozastavenie činnosti americkej vlády v kombinácii s oslabením iných obľúbených investičných útočísk, ako je dolár a americké štátne dlhopisy, v dôsledku očakávaného znižovania úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému (Fed) a obáv o fiškálny profil USA, pritiahli investorov k zlatu.
Japonský jen, ďalší tradičný raj pre opatrných investorov, zase zasiahlo zvolenie Sanae Takaičiovej za líderku vládnucej Liberálnodemokratickej strany. Očakáva sa, že Takaičiová nebude súhlasiť s plánmi centrálnej banky (Bank of Japan) na zvýšenie úrokových sadzieb a pravdepodobne bude podporovať aj väčšie fiškálne výdavky a daňové úľavy.
V Európe zase prekvapujúca rezignácia francúzskeho premiéra Sébastiena Lecornua začiatkom týždňa poskytla ďalšiu podporu zlatu.
Medzitým mnohé fondy ETF rozširujú svoje zásoby zlata, keďže sa očakáva zníženia sadzieb Fedu a narastajú obavy z nestabilných cien akcií, upozornili analytici. Celkové zásoby zlata v ETF minulý týždeň vzrástli na najvyššiu úroveň od septembra 2022.
(1 EUR = 1,1666 USD)
