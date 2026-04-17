< sekcia Ekonomika
Cena zlata sa drží tesne pod 4791 USD/unca, za týždeň smeruje k rastu
Americký prezident Donald Trump uviedol, že je presvedčený, že čoskoro dôjde k dohode s Iránom a vojna na Blízkom východe sa skončí.
Autor TASR
Londýn 17. apríla (TASR) - Cena zlata sa v piatok drží na stabilnej úrovni. Navyše, za celý týždeň smeruje k rastu, štvrtému po sebe. Cenu kovu podporujú očakávania trhov, že dôjde k dohode medzi USA a Iránom a konflikt na Blízkom východe sa ukončí. To by znamenalo nižšie ceny ropy a zmiernenie inflačných tlakov. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata sa v dopoludňajších hodinách pohybovala tesne pod 4791 USD (4066,37 eura) za troyskú uncu (31,1 g). To je približne hodnota na záver predchádzajúceho obchodovania. Ak na tejto úrovni zotrvá, za celý týždeň zaznamená rast o necelé percento. Od útoku USA a Izraela na Irán 28. februára je však cena žltého kovu stále približne o 8 % nižšia, než bola tesne pred útokom. Júnový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex zaznamenal minimálny rast a pohybuje sa okolo 4813,70 USD/unca.
Americký prezident Donald Trump uviedol, že je presvedčený, že čoskoro dôjde k dohode s Iránom a vojna na Blízkom východe sa skončí. Navyše, Izrael a Libanon sa dohodli na desaťdňovom prímerí, ktoré vstúpilo do platnosti zo štvrtka (16. 4.) na piatok.
To sa odrazilo na oslabení dolára, čo rovnako podporilo cenu zlata. Dolár smeruje za tento týždeň k poklesu, druhý týždeň v rade.
(1 EUR = 1,1782 USD)
