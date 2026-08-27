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Cena zlata sa menila iba minimálne, pohybuje sa pod 4595 USD za uncu
Spotová cena zlata dosiahla do 17.25 h 4594,82 USD (3945,75 eura) za troyskú uncu.
Autor TASR
Londýn 27. augusta (TASR) - Cena zlata sa vo štvrtok menila iba minimálne potom, ako v predchádzajúcom obchodovaní výrazne klesla, keď investori v reakcii na zotavenie na trojmesačné maximum začali vyberať zisky. Momentálne sa pohybuje pod 4595 USD za troyskú uncu (31,1 g). Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 17.25 h 4594,82 USD (3945,75 eura) za troyskú uncu. V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to znamená rast o 0,06 %. V stredu (26. 8.) uzatvorila obchodovanie poklesom o 1,4 %, čo bol najprudší jednodňový pokles za ostatný týždeň. Decembrový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex klesol o 0,1 % na 4648,60 USD/unca.
„Momentálne sledujeme mierny tlak výberu ziskov pred vystúpením prezidenta (americkej centrálnej banky) Fedu Kevina Warsha na sympóziu v Jackson Hole,“ povedal analytik Jim Wyckoff. Vystúpenie šéfa Fedu v Jackson Hole (Wyoming) je naplánované na piatok a mohlo by naznačiť, aké sú plány centrálnej banky s cieľom vrátiť infláciu na úroveň jej inflačného cieľa. Ten je stanovený na 2 %.
Z ďalších drahých kovov cena striebra vzrástla o 0,9 % na 68,72 USD a cena platiny sa zvýšila iba mierne o 0,08 % na 1830,67 USD/unca. Naopak, cena paládia klesla, a to o 0,3 % na 1323,94 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1645 USD)
Spotová cena zlata dosiahla do 17.25 h 4594,82 USD (3945,75 eura) za troyskú uncu. V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to znamená rast o 0,06 %. V stredu (26. 8.) uzatvorila obchodovanie poklesom o 1,4 %, čo bol najprudší jednodňový pokles za ostatný týždeň. Decembrový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex klesol o 0,1 % na 4648,60 USD/unca.
„Momentálne sledujeme mierny tlak výberu ziskov pred vystúpením prezidenta (americkej centrálnej banky) Fedu Kevina Warsha na sympóziu v Jackson Hole,“ povedal analytik Jim Wyckoff. Vystúpenie šéfa Fedu v Jackson Hole (Wyoming) je naplánované na piatok a mohlo by naznačiť, aké sú plány centrálnej banky s cieľom vrátiť infláciu na úroveň jej inflačného cieľa. Ten je stanovený na 2 %.
Z ďalších drahých kovov cena striebra vzrástla o 0,9 % na 68,72 USD a cena platiny sa zvýšila iba mierne o 0,08 % na 1830,67 USD/unca. Naopak, cena paládia klesla, a to o 0,3 % na 1323,94 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1645 USD)