Cena zlata sa menila minimálne, investori čakajú na prejav šéfa Fedu
Autor TASR
Londýn 21. augusta (TASR) - Cena zlata zaznamenala vo štvrtok pokles, rozsah poklesu bol však iba mierny. Investori vyčkávajú najmä na vystúpenie prezidenta americkej centrálnej banky Fed Jeroma Powella na začínajúcom sa výročnom sympóziu bankárov v Jackson Hole. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla v ranných hodinách 3338,89 USD (2865,75 eura) za troyskú uncu (31,1 g). V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to znamená pokles o 0,2 %. Aj decembrový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex zaznamenal pokles o 0,2 %, pričom dosiahol 3381,20 USD/unca.
Čiastočne sa pod pokles ceny zlata podpísalo posilnenie dolára. Dolárový index, ktorý vyjadruje hodnotu americkej meny ku košu šiestich hlavných svetových mien, vzrástol o 0,1 %.
Investori však čakajú najmä na prejav šéfa amerického Fedu Jeroma Powella na výročnom sympóziu bankárov v Jackson Hole. Stretnutie centrálnych bankárov, ministrov financií, ekonómov a predstaviteľov finančných trhov sa koná od 21. do 23. augusta, pričom Powell vystúpi v piatok 22. augusta. Investori čakajú, či šéf Fedu vo svojom prejave podporí opatrenia na posilnenie trhu práce, alebo sa zameria na zmierňovanie inflácie.
(1 EUR = 1,1651 USD)
