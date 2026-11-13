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Cena zlata sa mierne zotavila, za týždeň však smeruje k poklesu
Spotová cena zlata dosiahla predpoludním 3903,19 USD (3522,42 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje rast o 0,7 %.
Autor TASR
Londýn 13. novembra (TASR) - Po výraznom poklese v predchádzajúcom obchodovaní sa cena zlata v piatok mierne zotavila, za celý týždeň však naďalej smeruje k poklesu. Po horších než očakávaných údajoch o vývoji inflácie v USA na začiatku týždňa investori teraz čakajú na údaje o vývoji cien amerických výrobcov. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla predpoludním 3903,19 USD (3522,42 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje rast o 0,7 %. Po prudkom poklese vo štvrtok (12. 11.) približne o 3 % na viac než ročné minimum však za celý týždeň smeruje k predbežnému poklesu zhruba o 4 %.
Investori teraz čakajú na údaje o vývoji cien amerických producentov, ktoré budú zverejnené v piatok popoludní. Trhy predpokladajú, že americká centrálna banka na najbližšom decembrovom zasadnutí zvýši úrokové sadzby o 25 bázických bodov, a niektorí nevylučujú ani rast o 50 bázických bodov. Pravdepodobnosť zvýšenia úrokov o 50 bázických bodov stanovili trhy na 11 %.
Z ďalších drahých kovov cena striebra vzrástla o 0,2 % na 50,12 USD a cena paládia sa zvýšila o 1 % na 1003,69 USD/unca. Naopak, cena platiny mierne klesla, o 0,1 %, pričom dosiahla 1514 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1081 USD)
Spotová cena zlata dosiahla predpoludním 3903,19 USD (3522,42 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje rast o 0,7 %. Po prudkom poklese vo štvrtok (12. 11.) približne o 3 % na viac než ročné minimum však za celý týždeň smeruje k predbežnému poklesu zhruba o 4 %.
Investori teraz čakajú na údaje o vývoji cien amerických producentov, ktoré budú zverejnené v piatok popoludní. Trhy predpokladajú, že americká centrálna banka na najbližšom decembrovom zasadnutí zvýši úrokové sadzby o 25 bázických bodov, a niektorí nevylučujú ani rast o 50 bázických bodov. Pravdepodobnosť zvýšenia úrokov o 50 bázických bodov stanovili trhy na 11 %.
Z ďalších drahých kovov cena striebra vzrástla o 0,2 % na 50,12 USD a cena paládia sa zvýšila o 1 % na 1003,69 USD/unca. Naopak, cena platiny mierne klesla, o 0,1 %, pričom dosiahla 1514 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1081 USD)