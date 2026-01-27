< sekcia Ekonomika
Cena zlata sa pohybuje blízko 5100 USD, striebro sa drží nad 111 USD
Spotová cena zlata dosiahla okolo 13.00 h SEČ 5073,52 USD (4286,52 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to znamená rast o 1,2 %.
Autor TASR
Londýn 27. januára (TASR) - Cena zlata v utorok vzrástla a drží sa v blízkosti 5100-dolárovej úrovne, ktorú prvýkrát prekonala v predchádzajúcom obchodovaní. Cenu žltého kovu naďalej podporuje neistota súvisiaca s politikou amerického prezidenta Donalda Trumpa v poslednom období. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla okolo 13.00 h SEČ 5073,52 USD (4286,52 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to znamená rast o 1,2 %. Deň predtým zaznamenala nové historické maximum, keď počas obchodovania prekonala 5100 USD/unca.
„Neustále zmeny v colnej politike Donalda Trumpa a zároveň rastúce obavy v súvislosti s napätím medzi USA a Iránom dopyt po zlate podľa všetkého tak skoro neznížia,“ povedal Zain Vawda, analytik z MarketPulse.
Len od začiatku tohto roka vzrástla cena zlata takmer o pätinu a banky Deutsche Bank a Société Générale odhadujú, že v tomto roku by mohla dosiahnuť 6000 USD/unca. Okrem geopolitického napätia trhy čakajú aj na rozhodnutie americkej centrálnej banky o úrokových sadzbách. Analytici predpokladajú, že Fed sadzby na dvojdňovom zasadnutí, ktoré sa začalo v utorok, nezmení.
Výrazne vzrástla aj cena striebra, ktoré v pondelok tiež vykázalo nové historické maximum. V porovnaní so záverom pondelkového (26. 1.) obchodovania sa spotová cena striebra zvýšila o 7,4 % na 111,59 USD/unca. V pondelok zaznamenala rekord na úrovni 117,69 USD za uncu. Od začiatku tohto roka vzrástla už o viac než 50 %.
Cena platiny však klesla o 3,1 % na 2673,50 USD po tom, ako v pondelok zaznamenala rekord na úrovni 2918,80 USD za uncu. Cena paládia vzrástla o 2,2 % na 2025,60 USD/unca.
(1 EUR = 1,1836 USD)
Spotová cena zlata dosiahla okolo 13.00 h SEČ 5073,52 USD (4286,52 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to znamená rast o 1,2 %. Deň predtým zaznamenala nové historické maximum, keď počas obchodovania prekonala 5100 USD/unca.
„Neustále zmeny v colnej politike Donalda Trumpa a zároveň rastúce obavy v súvislosti s napätím medzi USA a Iránom dopyt po zlate podľa všetkého tak skoro neznížia,“ povedal Zain Vawda, analytik z MarketPulse.
Len od začiatku tohto roka vzrástla cena zlata takmer o pätinu a banky Deutsche Bank a Société Générale odhadujú, že v tomto roku by mohla dosiahnuť 6000 USD/unca. Okrem geopolitického napätia trhy čakajú aj na rozhodnutie americkej centrálnej banky o úrokových sadzbách. Analytici predpokladajú, že Fed sadzby na dvojdňovom zasadnutí, ktoré sa začalo v utorok, nezmení.
Výrazne vzrástla aj cena striebra, ktoré v pondelok tiež vykázalo nové historické maximum. V porovnaní so záverom pondelkového (26. 1.) obchodovania sa spotová cena striebra zvýšila o 7,4 % na 111,59 USD/unca. V pondelok zaznamenala rekord na úrovni 117,69 USD za uncu. Od začiatku tohto roka vzrástla už o viac než 50 %.
Cena platiny však klesla o 3,1 % na 2673,50 USD po tom, ako v pondelok zaznamenala rekord na úrovni 2918,80 USD za uncu. Cena paládia vzrástla o 2,2 % na 2025,60 USD/unca.
(1 EUR = 1,1836 USD)