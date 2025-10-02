< sekcia Ekonomika
Cena zlata sa pohybuje blízko historického maxima
Na vysokej úrovni ju naďalej udržujú zvýšené očakávania investorov, že americká centrálna banka na najbližšom zasadnutí zníži úrokové sadzby.
Autor TASR
Londýn 2. októbra (TASR) - Cena zlata sa vo štvrtok drží v blízkosti historického maxima, ktoré zaznamenala v predchádzajúcom obchodovaní. Na vysokej úrovni ju naďalej udržujú zvýšené očakávania investorov, že americká centrálna banka na najbližšom zasadnutí zníži úrokové sadzby a okrem toho ju podporuje politická neistota súvisiaca s vládnym shutdownom v USA. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla pred 14.00 h SELČ 3883,69 USD (3312,60 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to znamená rast o 0,5 % a úroveň blízko rekordu zaznamenanému v stredu (1. 10.), keď spotová cena zlata dosiahla 3895,09 USD/unca.
Trhy sú si takmer isté, že centrálna banka (Fed) na zasadnutí v polovici októbra zníži kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov. Podľa CME Fedwatch Tool stanovili pravdepodobnosť takéhoto kroku na 99 %.
Napätie vyvoláva aj obmedzenie činnosti americkej vlády, teda takzvaný shutdown. K tomu došlo 1. októbra po tom, ako sa republikáni a demokrati v Senáte nedohodli na predĺžení financovania vlády do 21. novembra, čo už v septembri schválila Snemovňa reprezentantov.
Z ďalších drahých kovov sa cena striebra zvýšila o 0,3 % na 47,46 USD/unca. Ešte výraznejšie vzrástli ceny platiny a paládia. Cena platiny sa zvýšila o 1,9 % na 1587,01 USD a cena paládia o 1,6 % na 1264,59 USD/unca.
(1 EUR = 1,1724 USD)
