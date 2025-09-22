< sekcia Ekonomika
Cena zlata sa posunula na nové maximum
Od začiatku tohto roka sa cena zlata zvýšila už o vyše 42 %.
Autor TASR
Londýn 22. septembra (TASR) - Cena zlata pokračuje v pondelok v raste, pričom v popoludňajších hodinách zaznamenala nový rekord, keď sa priblížia k hranici 3730 USD za troyskú uncu (31,1 g). Cenu posúvajú nahor zvýšené očakávania investorov, že predstavitelia americkej centrálnej banky (Fed) tento týždeň naznačia pokračovanie redukcie úrokových sadzieb. Informovala o tom agentúra Reuters.
Po tom, ako predpoludním zaznamenala spotová cena zlata prvý rekord vyše 3711 USD/unca, sa v popoludňajších hodinách posunula opäť nahor a dosiahla nové historické maximum 3728,22 USD (3176,74 eura) za uncu. Neskôr sa mierne korigovala a pred 14.00 h SELČ zaznamenala 3726,42 USD/unca. V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje zvýšenie o 1,2 %.
„Očakávam ďalší rekord počas tohto týždňa, v ktorom zástupcovia Fedu pravdepodobne naznačia ďalšie znižovanie úrokových sadzieb,“ povedal analytik banky UBS Giovanni Staunovo. Dodal, že v UBS predpokladajú, že v polovici budúceho roka by cena zlata mohla dosiahnuť 3900 USD/unca.
Trhy očakávajú, že tento týždeň sa vyjadrí viacero predstaviteľov americkej centrálnej banky, pričom šéf Fedu Jerome Powell by mal vystúpiť v utorok 23. septembra. Investori veria, že vystúpenia predstaviteľov Fedu naznačia, aké bude smerovanie banky v nasledujúcom období.
Trhy okrem toho čakajú na nové údaje o inflácii, ktoré by mohli naznačiť tempo prípadnej ďalšej redukcie úrokových sadzieb v USA. Tieto údaje budú známe v piatok (26. 9.).
Od začiatku tohto roka sa cena zlata zvýšila už o vyše 42 %. Smerom nahor cenu žltého kovu tlačia geopolitická a ekonomická neistota, uvoľňovanie menovej politiky a nákupy zlata zo strany centrálnych bánk.
Z ďalších drahých kovov cena striebra vzrástla o 1,6 % na 43,76 USD/unca, čo predstavuje najvyššiu hodnotu za viac než 14 rokov. Cena platiny sa zvýšila o 1,1 % na 1419,42 USD a cena paládia o 1,9 % na 1170,75 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1736 USD)
