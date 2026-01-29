< sekcia Ekonomika
Cena zlata sa prepadla, prudko kleslo aj striebro a zlacnel bitcoin
Autor TASR
New York 29. januára (TASR) - Cena zlata, ktorá vo štvrtok ráno stúpla k úrovni 5600 USD (4679,14 eura) za troyskú uncu (31,1 g), sa náhle prepadla na 5274,30 USD/unca, čo bol oproti predchádzajúcemu obchodovaciemu dňu pokles o 1,2 %. Na chvíľku sa žltý kov dostal aj pod hranicu 5200 USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Zlato len v pondelok (26. 1.) prvýkrát prekonalo hranicu 5000 USD. Za ostatných 12 mesiacov zdraželo takmer dvojnásobne. Aj striebro, ktorého cena tiež smerovala prudko nahor, sa vo štvrtok oslabilo, a to o 1,6 %.
Ceny drahých kovov lámali rekordy, keďže investori hľadali bezpečné útočisko, kým posudzovali celý rad rizík. Patrí k nim hodnota amerického akciového trhu, ktorý je podľa kritikov nadhodnotený, politická nestabilita, hrozby clami a vysoká zadlženosť vlád po celom svete.
Prudké zdraženie zlata a striebra však vyvolalo obavy, že ich ceny sa vyšplhali príliš vysoko a príliš rýchlo. Dokonca aj bitcoin, ktorý je označovaný za formu digitálneho zlata, vo štvrtok prudko klesol. Jeho cena sa prepadla o viac ako 5 % pod 85.000 USD za kus.
(1 EUR = 1,1968 USD)
