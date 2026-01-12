< sekcia Ekonomika
Cena zlata sa prvýkrát dostala nad 4600 USD za uncu
Spotová cena zlata v pondelok vzrástla o viac ako 2 % a dostala sa až na 4610 USD za uncu.
Autor TASR
New York/Londýn 12. januára (TASR) - Cena zlata pokračuje aj na začiatku nového týždňa v prelamovaní rekordov a dostala sa už nad 4600 USD (3951,21 eura) za uncu (31,1 g). Dopyt po bezpečných aktívach podporuje nárast geopolitického napätia, rovnako ako vyšetrovanie šéfa americkej centrálnej banky (Fed), ktoré ohrozuje jej nezávislosť a má negatívny vplyv na dolár. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Spotová cena zlata v pondelok vzrástla o viac ako 2 % a dostala sa až na 4610 USD za uncu. Od začiatku roka si už polepšila približne o 6 %. Februárový kontrakt na zlato sa na newyorskej komoditnej burze Comex v pondelok dostal až na 4621,30 USD za uncu. Okolo 14.30 h SEČ sa obchodoval s plusom 2,62 % po 4619 USD za uncu.
Vyšetrovanie šéfa Fedu Jeroma Powella podľa analytikov zvyšuje neistotu týkajúcu sa budúceho smerovania menovej politiky v USA. Federálni prokurátori preverujú rozsiahlu renováciu sídla Fedu vo Washingtone a Powellove vyjadrenia v Kongrese. Podľa Powella vyšetrovanie súvisí s dlhodobou nespokojnosťou prezidenta Donalda Trumpa s tempom znižovania úrokových sadzieb.
Analytik spoločnosti Morningstar Jon Mills upozornil, že ak by vyšetrovanie viedlo k predčasnému odchodu Powella a jeho nahradeniu niekým, kto je naklonený rýchlejšiemu uvoľňovaniu menovej politiky, znamenalo by to ďalší impulz pre rast ceny zlata. Nižšie úrokové sadzby by zrejme spôsobili oslabenie dolára a podporili dopyt po zlate.
Dopyt po zlate zvyšuje aj nárast geopolitického napätia. Opätovne sa vyostrila situácia okolo Iránu, pričom Washington zvažuje reakciu na nepokoje v krajine. Spojené štáty zároveň na začiatku roka spustili vojenskú operáciu vo Venezuele, ktorá vyústila do zadržania prezidenta Nicolása Madura.
„Všetky tieto udalosti zapadajú do obrazu zvýšenej geopolitickej neistoty, pre ktorú sme zlato označili za jednu z našich najpresvedčivejších tried aktív v tomto roku,“ uviedol Rajat Bhattacharya, investičný stratég banky Standard Chartered.
Podľa analytikov britskej banky HSBC sa cena zlata môže ešte v 1. polovici tohto roka dostať až k hranici 5000 USD za uncu. Volatilita však podľa nich zostane zvýšená a korekcie môžu byť častejšie. Dôvody, pre ktoré banka počíta s posilnením zlata, sú zvyšovanie dopytu po bezpečných aktívach, oslabovanie amerického dolára a politická neistota.
HSBC zároveň uviedla, že rastúce fiškálne deficity v USA aj v ďalších krajinách podporujú dopyt po zlate. Centrálne banky zrejme zostanú významnými kupcami, hoci ich nákupy môžu byť nižšie v porovnaní s rekordnými objemami z rokov 2022 až 2024. Dôvodom je vysoká cena.
Cena zlata v roku 2025 vyskočila takmer o 65 %, čo bol jej najvyšší ročný nárast za desaťročia.
(1 EUR = 1,1642 USD)
