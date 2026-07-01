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Cena zlata sa stabilizovala, stále je však blízko 7-mesačného minima
Pokles ceny zlata v utorok na najnižšiu úroveň od novembra minulého roka prispel k poklesu ceny žltého kovu aj za celý druhý kvartál. To bol prvý kvartálny pokles ceny zlata od roku 2024.
Autor TASR
Londýn 1. júla (TASR) - Cena zlata sa v stredu stabilizovala nad 4000 USD za troyskú uncu (31,1 g). Naďalej je však blízko sedemmesačného minima, ktoré dosiahla v predchádzajúcom obchodovaní, keď nakrátko klesla pod 3943 USD/unca. Tlak na zlato vtedy vyvinul rast výnosov amerických štátnych dlhopisov a zvyšujúce sa očakávania, že americká centrálna banka Fed pristúpi k sprísneniu menovej politiky. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 13.15 h SELČ 4010,11 USD (3519,49 eura) za uncu a v porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania sa príliš nemenila. Naďalej sa však pohybuje v blízkosti sedemmesačného minima, ktoré zaznamenala v utorok (30. 6.) a ktoré predstavovala cena 3942,99 USD/unca. Augustový kontrakt na zlato na komoditnej burze Comex klesol o 0,4 % na 4023,80 USD/unca.
Pokles ceny zlata v utorok na najnižšiu úroveň od novembra minulého roka prispel k poklesu ceny žltého kovu aj za celý druhý kvartál. To bol prvý kvartálny pokles ceny zlata od roku 2024.
Čiastočne sa pod to podpísali vyjadrenia prezidentky Federálnej rezervnej banky v Clevelande Beth Hammackovej, ktorá uviedla, že podľa všetkého bude presadzovať zvýšenie úrokových sadzieb, ak sa súčasné inflačné tlaky nezmiernia. Trhy teraz na 67 % predpokladajú, že Fed zvýši úrokové sadzby do konca septembra tohto roka.
Z ďalších drahých kovov spotová cena striebra klesla o 0,4 % na 58,33 USD/unca a ešte výraznejší pokles zaznamenala cena paládia. Klesla o 1,4 % na 1187,50 USD za troyskú uncu. Cena platiny sa mierne zvýšila, avšak potom, ako zaznamenala najnižšiu hodnotu od novembra. Dosiahla 1556,95 USD za uncu, čo predstavuje rast o 0,4 %.
(1 EUR = 1,1394 USD)
Spotová cena zlata dosiahla do 13.15 h SELČ 4010,11 USD (3519,49 eura) za uncu a v porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania sa príliš nemenila. Naďalej sa však pohybuje v blízkosti sedemmesačného minima, ktoré zaznamenala v utorok (30. 6.) a ktoré predstavovala cena 3942,99 USD/unca. Augustový kontrakt na zlato na komoditnej burze Comex klesol o 0,4 % na 4023,80 USD/unca.
Pokles ceny zlata v utorok na najnižšiu úroveň od novembra minulého roka prispel k poklesu ceny žltého kovu aj za celý druhý kvartál. To bol prvý kvartálny pokles ceny zlata od roku 2024.
Čiastočne sa pod to podpísali vyjadrenia prezidentky Federálnej rezervnej banky v Clevelande Beth Hammackovej, ktorá uviedla, že podľa všetkého bude presadzovať zvýšenie úrokových sadzieb, ak sa súčasné inflačné tlaky nezmiernia. Trhy teraz na 67 % predpokladajú, že Fed zvýši úrokové sadzby do konca septembra tohto roka.
Z ďalších drahých kovov spotová cena striebra klesla o 0,4 % na 58,33 USD/unca a ešte výraznejší pokles zaznamenala cena paládia. Klesla o 1,4 % na 1187,50 USD za troyskú uncu. Cena platiny sa mierne zvýšila, avšak potom, ako zaznamenala najnižšiu hodnotu od novembra. Dosiahla 1556,95 USD za uncu, čo predstavuje rast o 0,4 %.
(1 EUR = 1,1394 USD)