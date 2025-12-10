< sekcia Ekonomika
Cena zlata sa takmer nemení, striebro vykázalo nový rekord
Investori vyčkávajú na stredajšie rozhodnutie americkej centrálnej banky (Fed) o úrokových sadzbách, pričom počítajú s ich znížením.
Londýn 10. decembra (TASR) - Cena zlata sa v stredu menila iba minimálne, pričom sa stále drží nad 4205 USD za troyskú uncu (31,1 g). Investori vyčkávajú na stredajšie rozhodnutie americkej centrálnej banky (Fed) o úrokových sadzbách, pričom počítajú s ich znížením. Navyše, cena striebra pokračuje v raste, pričom po prelomení hranice 60 USD za uncu v utorok (9. 12.) dosiahla nový rekord nad 61,60 USD/unca. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 8.20 h SEČ 4205,4 USD (3613,82 eura) za troyskú uncu. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,1 %. Aj februárový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex klesol o 0,1 % a dosiahol 4233,30 USD/unca.
„Čo sa týka spotovej ceny zlata, výraznejšiu zmenu nebadať. Trhy vyčkávajú na rozhodnutie Fedu o úrokových sadzbách, ako aj na následné vyjadrenia šéfa centrálnej banky Jeroma Powella,“ povedal Brian Lan z GoldSilver Central MD. Fed by mal svoje rozhodnutie oznámiť približne o 20.00 h SEČ a po ňom by mala nasledovať Powellova tlačová konferencia. Investori stanovili pravdepodobnosť, že Fed zníži úrokové sadzby o 25 bázických bodov na 88,6 %.
Okrem toho ďalej rastie cena striebra, ktorá v utorok prvýkrát prekonala 60 USD za troyskú uncu. V stredu sa posunula ešte vyššie a zaznamenala nový rekord 61,61 USD/unca. Neskôr sa cena mierne skorigovala a po 8.20 h SEČ dosahovala 61,34 USD/unca.
Cenu tohto drahého kovu naďalej ťahá najmä priemyselný dopyt. Podľa Silver Institute bude dopyt po striebre rásť aj v ďalších rokoch, pričom najviac ho budú ťahať slnečná energia, výroba elektromobilov a umelá inteligencia.
(1 EUR = 1,1637 USD)
