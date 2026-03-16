Cena zlata sa v pondelok opäť znížila
Americká centrálna banka bude o ďalšom smerovaní svojej menovej politiky rozhodovať na tohtotýždňovom dvojdňovom zasadaní.
Autor TASR
New York 16. marca (TASR) - Cena zlata v pondelok opäť zamierila nadol. Dôvodom je predpoklad, že hlavné centrálne banky vrátane amerického Federálneho rezervného systému (Fed) sprísnia svoju menovú politiku v reakcii na rast cien ropy. Spotová cena zlata do 10.44 h SEČ klesla o 0,7 % na 4983,17 USD (4342,25 eura) za uncu (31,1 g). Aprílové dodávky žltého kovu zlacneli o 1,5 % na 4987,30 USD za uncu. Spotová cena striebra sa tiež znížila, a to o 2,1 % na 78,86 USD za uncu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Vyššie ceny ropy znamenajú vyššiu infláciu, a to má dôsledky pre Fed. Centrálna banka USA by mohla ukončiť znižovanie úrokových sadzieb, a to by tlačilo ceny zlata nadol,“ povedal analytik spoločnosti Natixis Bernard Dahdah.
Americká centrálna banka bude o ďalšom smerovaní svojej menovej politiky rozhodovať na tohtotýždňovom dvojdňovom zasadaní. Všeobecne sa očakáva, že svoje úrokové sadzby Fed ponechá na terajšej úrovni.
Zasadať budú tento týždeň aj ďalšie centrálne banky vrátane Európskej centrálnej banky, britskej Bank of England a centrálnej banky Japonska. „Očakávame, že centrálne banky budú skúmať inflačné riziká bez toho, aby impulzívne zvýšili sadzby,“ uviedli analytici švajčiarskej banky UBS.
(1 EUR = 1,1476 USD)
