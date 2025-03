Cena zlata sa v pondelok vrátila k rastu

Londýn 3. marca (TASR) - Cena zlata sa po tom, ako v závere minulého týždňa zaznamenala zhruba trojtýždňové minimum, vrátila v pondelok k rastu. Cenu žltého kovu podporilo oslabenie dolára a opätovné zvýšenie napätia súvisiace s colnými plánmi amerického prezidenta. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Spotová cena zlata vzrástla pred 11.00 h SEČ o 0,3 % na 2868,54 USD (2755,30 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Cenu kovu do veľkej miery ovplyvnil vývoj kurzu dolára. Dolárový index, ktorý vyjadruje jeho hodnotu voči košu hlavných svetových mien, klesol v pondelok o 0,4 % z predchádzajúceho viac než dvojtýždenného maxima.



Celkovo však aj predchádzajúci pokles ceny zlata, k čomu došlo po zverejnení údajov o inflácii v USA, bol podľa analytikov limitovaný. Na cenu drahého kovu totiž naďalej vplýva geopolitická a ekonomická neistota. Americký prezident Donald Trump minulý týždeň pohrozil Číne dodatočnými 10-percentnými dovoznými clami, ktoré by mali do platnosti vstúpiť v utorok 4. marca. Celkovo tak Trump zaťaží dovoz čínskych tovarov do USA clami na úrovni 20 %.



Obchodníci zároveň čakajú na údaje o vývoji na americkom pracovnom trhu, ktoré americké ministerstvo práce zverejní koncom týždňa. Tie naznačia ďalšie smerovanie menovej politiky americkej centrálnej banky.



"Naša prognóza, že tento rok dosiahne cena zlata 3000 USD za uncu, sa nemení," uviedli analytici banky UBS. V prípade určitých rizikových scenárov nevylučujú ani 3200 USD/unca.



Očakávajú aj výraznejší rast ceny striebra. Cena tohto kovu vzrástla v pondelok o 0,6 % na 31,35 USD/unca. Cena platiny sa zvýšila o 0,3 % na 950,2 USD a cena paládia o 1,2 % na 929,79 USD/unca.



(1 EUR = 1,0411 USD)