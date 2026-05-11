< sekcia Ekonomika
Cena zlata sa vrátila k poklesu, pohybuje sa pod 4693 USD/unca
Podpísala sa pod to reakcia amerického prezidenta Donalda Trumpa na odpoveď Iránu na americký mierový návrh.
Autor TASR
Londýn 11. mája (TASR) - Po raste za minulý týždeň sa cena zlata vrátila v pondelok k poklesu, pod čo sa podpísala reakcia amerického prezidenta Donalda Trumpa na odpoveď Iránu na americký mierový návrh. To viedlo k výraznému rastu cien ropy, čo opätovne zvýšilo obavy zo zrýchlenia inflácie a dlhšieho obdobia vysokých úrokových sadzieb. Informovali o tom agentúra Reuters a server spravodajskej televízie CNBC.
Spotová cena zlata dosiahla do 14.45 h SELČ 4692,49 USD (3989,87 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,5 %. Júnový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex klesol o 0,6 % na 4701,30 USD/unca.
Trump v nedeľu (10. 5.) ostro reagoval na odpoveď Iránu na americký návrh na ukončenie vojny, pričom uviedol, že požiadavky Teheránu sú „totálne neakceptovateľné“. V reakcii na jeho vyjadrenia ceny ropy vzrástli v pondelok ráno o viac než 4 %, pričom cena ropy Brent prekročila 105 USD za barel (159 litrov). V popoludňajších hodinách sa pohybovala okolo 104 USD/barel.
Vysoké ceny ropy znamenajú vyššie riziko inflácie. „Pokusy ukončiť vojnu na Blízkom východe sa dostali do slepej uličky po tom, ako USA aj Irán odmietli návrhy druhej strany,“ povedal Han Tan, analytik kryptoburzy Bybit. Investori sa tak podľa neho naďalej obávajú inflačných rizík.
(1 EUR = 1,1761 USD)
Spotová cena zlata dosiahla do 14.45 h SELČ 4692,49 USD (3989,87 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,5 %. Júnový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex klesol o 0,6 % na 4701,30 USD/unca.
Trump v nedeľu (10. 5.) ostro reagoval na odpoveď Iránu na americký návrh na ukončenie vojny, pričom uviedol, že požiadavky Teheránu sú „totálne neakceptovateľné“. V reakcii na jeho vyjadrenia ceny ropy vzrástli v pondelok ráno o viac než 4 %, pričom cena ropy Brent prekročila 105 USD za barel (159 litrov). V popoludňajších hodinách sa pohybovala okolo 104 USD/barel.
Vysoké ceny ropy znamenajú vyššie riziko inflácie. „Pokusy ukončiť vojnu na Blízkom východe sa dostali do slepej uličky po tom, ako USA aj Irán odmietli návrhy druhej strany,“ povedal Han Tan, analytik kryptoburzy Bybit. Investori sa tak podľa neho naďalej obávajú inflačných rizík.
(1 EUR = 1,1761 USD)