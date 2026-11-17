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Cena zlata sa vrátila k rastu
Spotová cena zlata dosiahla pred 13.00 h 3868,99 USD (3512,79 eura) za troyskú uncu (31,1 g).
Autor TASR
Londýn 17. novembra (TASR) - Po poklese na viac než ročné minimum v predchádzajúcom obchodovaní zaznamenala cena zlata v utorok rast, aj keď jeho rozsah bol iba mierny. Výraznejšiemu rastu naďalej bráni vysoká pravdepodobnosť, že americká centrálna banka (Fed) na najbližšom zasadnutí na budúci mesiac zvýši úrokové sadzby. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla pred 13.00 h 3868,99 USD (3512,79 eura) za troyskú uncu (31,1 g). V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to znamená zvýšenie o 0,3 %. V pondelok (16. 11.) sa cena zlata prepadla na 3830 USD/unca, čo bola najnižšia úroveň od októbra 2025. Decembrový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex vzrástol o 0,5 % na 3872 USD za troyskú uncu.
Čiastočne sa pod rast ceny zlata podpísal vývoj dolára. Ten sa po predchádzajúcich dňoch, v ktorých výrazne posilňoval, v utorok drží na stabilnej úrovni.
Trhy v súčasnosti prakticky nepochybujú, že Fed na decembrovom zasadnutí zvýši úrokové sadzby, výrazne sa však líšia v rozsahu sprísnenia menovej politiky. Pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb o 25 bázických bodov stanovili na 96 %, zatiaľ čo o 50 bázických bodov iba na 4 %.
Cena striebra sa zvýšila o 1,4 % na 47,66 USD/unca potom, ako v pondelok zaznamenala najnižšiu úroveň od októbra 2025. Výrazne vzrástla aj cena paládia, a to o 2,3 % na 990,70 USD/unca. Zvýšila sa aj cena platiny, avšak iba mierne. Dosiahla 1453,21 USD za troyskú uncu, čo predstavuje rast o 0,1 %.
(1 EUR = 1,1014 USD)
Spotová cena zlata dosiahla pred 13.00 h 3868,99 USD (3512,79 eura) za troyskú uncu (31,1 g). V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to znamená zvýšenie o 0,3 %. V pondelok (16. 11.) sa cena zlata prepadla na 3830 USD/unca, čo bola najnižšia úroveň od októbra 2025. Decembrový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex vzrástol o 0,5 % na 3872 USD za troyskú uncu.
Čiastočne sa pod rast ceny zlata podpísal vývoj dolára. Ten sa po predchádzajúcich dňoch, v ktorých výrazne posilňoval, v utorok drží na stabilnej úrovni.
Trhy v súčasnosti prakticky nepochybujú, že Fed na decembrovom zasadnutí zvýši úrokové sadzby, výrazne sa však líšia v rozsahu sprísnenia menovej politiky. Pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb o 25 bázických bodov stanovili na 96 %, zatiaľ čo o 50 bázických bodov iba na 4 %.
Cena striebra sa zvýšila o 1,4 % na 47,66 USD/unca potom, ako v pondelok zaznamenala najnižšiu úroveň od októbra 2025. Výrazne vzrástla aj cena paládia, a to o 2,3 % na 990,70 USD/unca. Zvýšila sa aj cena platiny, avšak iba mierne. Dosiahla 1453,21 USD za troyskú uncu, čo predstavuje rast o 0,1 %.
(1 EUR = 1,1014 USD)