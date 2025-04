Cena zlata sa vrátila k rastu, vzrástla nad 3323 USD za troyskú uncu

Londýn 24. apríla (TASR) - Po tom, ako v predchádzajúci deň klesla cena zlata na najnižšiu úroveň za posledný týždeň, sa vo štvrtok opäť zotavila a zvýšila sa o vyše 1 %. Prispelo k tomu oslabenie kurzu dolára. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spotová cena zlata dosiahla do 8.30 h SELČ 3323,21 USD (2911,27 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje zvýšenie o 1,1 %. V stredu (23. 4.) klesla pod 3300 USD/unca, čo bola najnižšia hodnota od 16. apríla. Deň predtým však vyskočila na nové historické maximum, keď prvýkrát prekonala hranicu 3500 USD/unca.



Za výkyvmi v cenách drahého kovu sú kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý oznamuje opatrenia zvyšujúce obavy vo svetovom obchode a v ekonomike a následne ich mení. V stredu takto reagovali ceny zlata poklesom na informácie z USA, že clá na Čínu by mali byť nižšie, aj keď úplne ich Washington nezruší.



Celková obchodná politika USA postavená najmä na dovozných clách sa však nemení, čo ceny žltého kovu udržuje na vysokých úrovniach. „Aj naďalej počítame s rastom ceny zlata, dokiaľ administratíva Donalda Trumpa reálne neustúpi zo súčasnej obchodnej politiky,“ povedal analytik z Capital.com Kyle Rodda.



Ceny ďalších drahých kovov sa vo štvrtok zatiaľ vyvíjajú odlišne. Cena striebra klesla o 0,8 % na 33,29 USD/unca, cena platiny zaznamenala pokles o 0,1 % na 972,26 USD a cena paládia stagnovala na úrovni 943,20 USD/unca.



(1 EUR = 1,1415 USD)