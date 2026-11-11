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Cena zlata sa vrátila k rastu
Spotová cena zlata dosiahla do 7.45 h SEČ 4057,33 USD (3618,09 eura) za troyskú uncu (31,1 g), čo oproti záveru predchádzajúceho obchodovania predstavuje rast o 0,6 %.
Autor TASR
Washington 11. novembra (TASR) - Po tom, ako v utorkovom obchodovaní (10. 11.) klesla o takmer 3 %, sa cena zlata vrátila v stredu k rastu. Ten je však limitovaný, keďže inflácia v USA za minulý mesiac prekonala očakávania analytikov a posilnila odhady rastu úrokových sadzieb v USA. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 7.45 h SEČ 4057,33 USD (3618,09 eura) za troyskú uncu (31,1 g), čo oproti záveru predchádzajúceho obchodovania predstavuje rast o 0,6 %. Stále však nevymazala pokles z utorkového obchodovania, ktorý dosiahol takmer 3 %, pričom cena zlata vtedy klesla na 4017,21 USD/unca. Decembrový kontrakt na zlato na burze Comex vzrástol v stredu o 0,9 % na 4065,40 USD/unca.
Podľa Matta Simpsona, analytika zo spoločnosti StoneX, ide o technickú korekciu po výraznom poklese v predchádzajúcom obchodovaní. Rast ceny zlata však limituje vývoj inflácie, ktorá sa síce zmiernila, nie však dostatočne. „Vyššia než očakávaná inflácia a vyjadrenia zo strany predstaviteľov Fedu posilňujú očakávania sprísnenia menovej politiky,“ povedal Simpson.
Spotrebiteľské ceny v USA vzrástli v októbri oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,4 %. Inflácia sa tak spomalila, keď v septembri dosiahla 0,6 %. Ekonómovia však očakávali spomalenie až na 0,3 %. Stále viac predstaviteľov Fedu zároveň poukazuje na pokračujúcu vysokú infláciu a nevyhnutnosť dostať ju pod kontrolu.
V reakcii na vývoj inflácie za október trhy ešte zvýšili pravdepodobnosť rastu úrokových sadzieb v USA na poslednom decembrovom zasadnutí. Pred oznámením údajov o inflácii sa pohybovala od 84 % do 99 %, po ich zverejnení ju trhy posunuli na 100 %.
(1 EUR = 1,1214 USD)
Spotová cena zlata dosiahla do 7.45 h SEČ 4057,33 USD (3618,09 eura) za troyskú uncu (31,1 g), čo oproti záveru predchádzajúceho obchodovania predstavuje rast o 0,6 %. Stále však nevymazala pokles z utorkového obchodovania, ktorý dosiahol takmer 3 %, pričom cena zlata vtedy klesla na 4017,21 USD/unca. Decembrový kontrakt na zlato na burze Comex vzrástol v stredu o 0,9 % na 4065,40 USD/unca.
Podľa Matta Simpsona, analytika zo spoločnosti StoneX, ide o technickú korekciu po výraznom poklese v predchádzajúcom obchodovaní. Rast ceny zlata však limituje vývoj inflácie, ktorá sa síce zmiernila, nie však dostatočne. „Vyššia než očakávaná inflácia a vyjadrenia zo strany predstaviteľov Fedu posilňujú očakávania sprísnenia menovej politiky,“ povedal Simpson.
Spotrebiteľské ceny v USA vzrástli v októbri oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,4 %. Inflácia sa tak spomalila, keď v septembri dosiahla 0,6 %. Ekonómovia však očakávali spomalenie až na 0,3 %. Stále viac predstaviteľov Fedu zároveň poukazuje na pokračujúcu vysokú infláciu a nevyhnutnosť dostať ju pod kontrolu.
V reakcii na vývoj inflácie za október trhy ešte zvýšili pravdepodobnosť rastu úrokových sadzieb v USA na poslednom decembrovom zasadnutí. Pred oznámením údajov o inflácii sa pohybovala od 84 % do 99 %, po ich zverejnení ju trhy posunuli na 100 %.
(1 EUR = 1,1214 USD)