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Cena zlata sa zvýšila na takmer 4426 USD za uncu
Prispelo k tomu zníženie výnosov amerických dlhopisov a oslabenie dolára.
Autor TASR
Londýn 3. septembra (TASR) - Po raste v závere stredajšieho obchodovania (2. 9.) cena zlata pokračuje v tomto trende aj vo štvrtok. Prispelo k tomu zníženie výnosov amerických dlhopisov a oslabenie dolára. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla pred 13.00 h SELČ 4425,83 USD (3822,62 eura) za troyskú uncu (31,1 g), čo v porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania predstavuje rast o 0,9 %. Cena zlata síce počas stredajšieho obchodovania zaznamenala pokles na najnižšiu úroveň od 7. augusta, neskôr sa však zotavila a obchodovanie uzatvorila rastom o viac než 1 %, keď reagovala na oslabenie dolára z predchádzajúceho takmer trojtýždňového maxima.
Vzrástol aj decembrový kontrakt na zlato na americkej burze Comex. Dosiahol 4472 USD/unca, čo znamená zvýšenie o 1,3 %.
Rast zaznamenala aj cena ďalších drahých kovov. Cena striebra sa zvýšila o 0,5 % na 65,61 USD, cena platiny o 0,2 % na 1763,88 USD a cena paládia o 1,4 % na 1363,56 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1578 USD)
Spotová cena zlata dosiahla pred 13.00 h SELČ 4425,83 USD (3822,62 eura) za troyskú uncu (31,1 g), čo v porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania predstavuje rast o 0,9 %. Cena zlata síce počas stredajšieho obchodovania zaznamenala pokles na najnižšiu úroveň od 7. augusta, neskôr sa však zotavila a obchodovanie uzatvorila rastom o viac než 1 %, keď reagovala na oslabenie dolára z predchádzajúceho takmer trojtýždňového maxima.
Vzrástol aj decembrový kontrakt na zlato na americkej burze Comex. Dosiahol 4472 USD/unca, čo znamená zvýšenie o 1,3 %.
Rast zaznamenala aj cena ďalších drahých kovov. Cena striebra sa zvýšila o 0,5 % na 65,61 USD, cena platiny o 0,2 % na 1763,88 USD a cena paládia o 1,4 % na 1363,56 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1578 USD)