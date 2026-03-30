Cena zlata smeruje k najprudšiemu poklesu za takmer dve desaťročia
Autor TASR
Londýn 30. marca (TASR) - Cena zlata vzrástla v pondelok o viac než percento, k čomu prispel fakt, že investori využili predchádzajúci pokles ceny na nové nákupy. Na druhej strane, za celý mesiac smeruje k poklesu, a to najvýraznejšiemu za takmer dve desaťročia. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 13.30 h SELČ 4541,76 USD (3943,53 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to znamená rast o 1,1 %. V rovnakom rozsahu sa zvýšila aj cena aprílového kontraktu na zlato na komoditnej burze Comex. Tá dosiahla 4572,20 USD/unca.
Od začiatku marca však cena zlata klesla o vyše o 14 %. Za celý mesiac tak smeruje k najvýraznejšiemu poklesu od októbra 2008.
Mesačný vývoj ceny drahého kovu výrazne ovplyvnil útok Izraela a USA na Irán, ktorý viedol k prudkému rastu cien ropy. Táto situácia zvyšuje obavy o vývoj inflácie a prakticky vymazala pôvodné očakávania tohtoročného zníženia úrokových sadzieb zo strany americkej centrálnej banky. Zároveň sa posilnil dolár, ktorý od útoku Izraela a USA na Irán 28. februára posilnil o viac než 2 %.
Za 1. kvartál sa však cena zlata udržala v raste, k čomu prispel jej výrazný rast za prvé dva mesiace, v rámci ktorých zaznamenala niekoľko rekordov. Predbežne smeruje cena zlata za 1. kvartál k rastu o viac než 5 %.
(1 EUR = 1,1517 USD)
