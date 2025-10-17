< sekcia Ekonomika
Cena zlata smeruje k najprudšiemu týždennému rastu za 17 rokov
Cena zlata zlomila v piatok ďalší rekord, keď sa dostala nad 4300 USD za troyskú uncu (31,1 g).
Autor TASR
New York 17. októbra (TASR) - Cena zlata zlomila v piatok ďalší rekord, keď sa dostala nad 4300 USD za troyskú uncu (31,1 g). Zároveň smeruje k najvýraznejšiemu týždennému rastu za viac než 17 rokov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Spotová cena zlata vzrástla v piatok na nové historické maximum 4378,69 USD (3758,85 eura) za uncu. Neskôr mierne klesla a o 8.30 h SELČ dosahovala približne 4359,30 USD/unca, čo je však v porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania stále rast, konkrétne o 0,8 %. Vzrástol aj decembrový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex, a to o 1,6 % na 4372,10/unca.
V tomto týždni sa cena zlata zvýšila o 8,6 %, pričom v každom z obchodných dní zaznamenala rekord. Smeruje tak k najlepšiemu týždňu od septembra 2008.
„Zlato by mohlo hranicu 4500 USD za troyskú uncu prekonať skôr, než sa pôvodne očakávalo. Veľa však bude závisieť od toho, ako dlho bude na trhy pôsobiť napätie v dôsledku nových obchodných sporov medzi USA a Čínou a shutdownu americkej vlády,“ povedal hlavný analytik KCM Trade Tim Waterer. Cenu zlata podporuje aj blížiace sa zasadnutie americkej centrálnej banky, pričom trhy prakticky nepochybujú o tom, že banka kľúčovú úrokovú sadzbu zníži.
Zvýšila sa aj cena striebra, pričom rovnako ako v prípade zlata nakrátko zaznamenala nový rekord, a to na úrovni 54,35 USD/unca. Neskôr mierne klesla na 54,26 USD/unca, čo oproti záveru predchádzajúceho obchodovania znamenalo rast o 0,1 %. Za celý týždeň smeruje k rastu o 8 %.
Na druhej strane, cena platiny klesla o 0,7 % na 1699,45 USD/unca a pokles zaznamenala aj cena paládia. Dosiahla 1611,24 USD za uncu, čo predstavuje pokles o 0,2 %.
(1 EUR = 1,1649 USD)
