< sekcia Ekonomika
Cena zlata smeruje stále vyššie, prekročila 4240 USD za uncu
Spotová cena zlata dosiahla vo štvrtok nové historické maximum na úrovni 4241,77 USD (3649,78 eura) za troyskú uncu.
Autor TASR
Londýn 16. októbra (TASR) - Cena zlata pokračuje v raste aj vo štvrtok, pričom prekročila ďalšiu hranicu, tentoraz 4240 USD za troyskú uncu (31,1 g). Na vývoj ceny drahého kovu stále pôsobí napätie v obchode medzi Čínou a USA, ale aj pokračujúci shutdown v Spojených štátoch, ktorý podľa najnovších odhadov stojí americkú ekonomiku týždenne miliardy dolárov. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla vo štvrtok nové historické maximum na úrovni 4241,77 USD (3649,78 eura) za troyskú uncu. Neskôr sa cena skorigovala a pohybovala sa tesne pod 4233,40 USD/unca, čo však oproti predchádzajúcej uzávierke stále predstavuje rast o 0,6 %. Vzrástol aj decembrový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex, konkrétne o 1,1 % na 4247,10/unca.
Od začiatku roka tak cena zlata vzrástla už o 61 %. Dopyt investorov po drahom kove naďalej podporuje obchodné napätie medzi USA a Čínou, shutdown v Spojených štátoch a signály zo strany americkej centrálnej banky (Fed), že na najbližšom zasadnutí zníži úrokové sadzby.
USA v stredu (15. 10.) skritizovali Čínu za výrazné zvýšenie kontrol vývozu prvkov vzácnych zemín, čo podľa americkej vlády ohrozuje globálne dodávateľské siete. Navyše, podľa amerického ministerstva financií shutdown môže stáť ekonomiku USA v dôsledku straty produkcie týždenne zhruba 15 miliárd USD.
Cenu zlata smerom nahor posúvajú aj očakávania trhov, že Fed na októbrovom zasadnutí zníži kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov. Ďalšia redukcia sa potom očakáva v decembri. V prvom prípade investori stanovili pravdepodobnosť na 98 % a v druhom na 95 %.
Cena striebra, ktorá v utorok vzrástla na historické maximum 53,60 USD/unca, vo štvrtok klesla, a to o 0,6 % na 52,77 USD/unca. Pokles zaznamenala aj cena platiny, konkrétne o 0,4 % na 1653,93 USD/unca, naopak, cena paládia vzrástla o 0,3 % na 1540,21 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1622 USD)
Spotová cena zlata dosiahla vo štvrtok nové historické maximum na úrovni 4241,77 USD (3649,78 eura) za troyskú uncu. Neskôr sa cena skorigovala a pohybovala sa tesne pod 4233,40 USD/unca, čo však oproti predchádzajúcej uzávierke stále predstavuje rast o 0,6 %. Vzrástol aj decembrový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex, konkrétne o 1,1 % na 4247,10/unca.
Od začiatku roka tak cena zlata vzrástla už o 61 %. Dopyt investorov po drahom kove naďalej podporuje obchodné napätie medzi USA a Čínou, shutdown v Spojených štátoch a signály zo strany americkej centrálnej banky (Fed), že na najbližšom zasadnutí zníži úrokové sadzby.
USA v stredu (15. 10.) skritizovali Čínu za výrazné zvýšenie kontrol vývozu prvkov vzácnych zemín, čo podľa americkej vlády ohrozuje globálne dodávateľské siete. Navyše, podľa amerického ministerstva financií shutdown môže stáť ekonomiku USA v dôsledku straty produkcie týždenne zhruba 15 miliárd USD.
Cenu zlata smerom nahor posúvajú aj očakávania trhov, že Fed na októbrovom zasadnutí zníži kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov. Ďalšia redukcia sa potom očakáva v decembri. V prvom prípade investori stanovili pravdepodobnosť na 98 % a v druhom na 95 %.
Cena striebra, ktorá v utorok vzrástla na historické maximum 53,60 USD/unca, vo štvrtok klesla, a to o 0,6 % na 52,77 USD/unca. Pokles zaznamenala aj cena platiny, konkrétne o 0,4 % na 1653,93 USD/unca, naopak, cena paládia vzrástla o 0,3 % na 1540,21 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1622 USD)