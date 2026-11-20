< sekcia Ekonomika
Cena zlata smeruje za týždeň k najprudšiemu poklesu za osem mesiacov
Spotová cena zlata dosiahla do 10.15 h SEČ 3576,09 USD (3253,36 eura) za troyskú uncu (31,1 g). V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to znamená pokles o 1,3 %.
Autor TASR
Londýn 20. novembra (TASR) - Cena zlata klesla v piatok nakrátko na najnižšiu úroveň za viac než rok a za celý týždeň smeruje k najvýraznejšiemu poklesu za osem mesiacov. Dôvodom sú rastúce očakávania sprísnenia menovej politiky v USA, ktoré podporili dolár a výnosy amerických dlhopisov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 10.15 h SEČ 3576,09 USD (3253,36 eura) za troyskú uncu (31,1 g). V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to znamená pokles o 1,3 %. Počas obchodovania však skĺzla až na 3513,54 USD/unca, čo predstavuje najnižšiu cenu zlata od 4. septembra minulého roka.
Za celý týždeň smeruje cena zlata k poklesu približne o 8 %. Ak sa odhad vyplní, bude to najvýraznejší týždenný pokles ceny žltého kovu od týždňa končiaceho sa 20. marca.
Výrazne klesol decembrový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex. Zaznamenal 3577,60 USD/unca, čo predstavuje pokles o takmer 3 %.
„Zlato je opätovne pod tlakom v dôsledku očakávaní zvýšenia úrokových sadzieb zo strany Fedu, čo zvyšuje výnosy dlhopisov a posilňuje americký dolár. Navyše aj pokračujúci výpredaj akcií spojených s umelou inteligenciou (AI) prispieva k nútenej likvidácii pozícií v zlate,“ povedal šéf Critical Metals Tony Sage.
Trhy v súčasnosti na 99,3 % očakávajú, že Fed zvýši v decembri úrokové sadzby o 25 bázických bodov. Niektorí však nevylučujú, že sadzby by mohli ísť nahor aj o 50 bázických bodov.
Klesla aj cena ďalších drahých kovov. Cena striebra zaznamenala pokles o 0,8 % na 42,41 USD, cena platiny o 2,3 % na 1313,20 USD a cena paládia o 1,5 % na 896 USD za troyskú uncu. Vo všetkých troch prípadoch smeruje cena k poklesu aj za celý týždeň, druhý týždeň po sebe.
(1 EUR = 1,0992 USD)
Spotová cena zlata dosiahla do 10.15 h SEČ 3576,09 USD (3253,36 eura) za troyskú uncu (31,1 g). V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to znamená pokles o 1,3 %. Počas obchodovania však skĺzla až na 3513,54 USD/unca, čo predstavuje najnižšiu cenu zlata od 4. septembra minulého roka.
Za celý týždeň smeruje cena zlata k poklesu približne o 8 %. Ak sa odhad vyplní, bude to najvýraznejší týždenný pokles ceny žltého kovu od týždňa končiaceho sa 20. marca.
Výrazne klesol decembrový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex. Zaznamenal 3577,60 USD/unca, čo predstavuje pokles o takmer 3 %.
„Zlato je opätovne pod tlakom v dôsledku očakávaní zvýšenia úrokových sadzieb zo strany Fedu, čo zvyšuje výnosy dlhopisov a posilňuje americký dolár. Navyše aj pokračujúci výpredaj akcií spojených s umelou inteligenciou (AI) prispieva k nútenej likvidácii pozícií v zlate,“ povedal šéf Critical Metals Tony Sage.
Trhy v súčasnosti na 99,3 % očakávajú, že Fed zvýši v decembri úrokové sadzby o 25 bázických bodov. Niektorí však nevylučujú, že sadzby by mohli ísť nahor aj o 50 bázických bodov.
Klesla aj cena ďalších drahých kovov. Cena striebra zaznamenala pokles o 0,8 % na 42,41 USD, cena platiny o 2,3 % na 1313,20 USD a cena paládia o 1,5 % na 896 USD za troyskú uncu. Vo všetkých troch prípadoch smeruje cena k poklesu aj za celý týždeň, druhý týždeň po sebe.
(1 EUR = 1,0992 USD)