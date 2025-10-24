< sekcia Ekonomika
Cena zlata smeruje za týždeň k poklesu, prvému za viac než dva mesiace
Ukončí tak deväť týždňov trvajúci rast, keďže investori začali vyberať zisky a navyše, objavili sa signály zmierňovania napätia v obchodných vzťahoch Číny a USA.
Autor TASR
Londýn 24. októbra (TASR) - Cena zlata zaznamenala v piatok pokles o takmer 2 % a smeruje k poklesu aj za celý týždeň. Ukončí tak deväť týždňov trvajúci rast, keďže investori začali vyberať zisky a navyše, objavili sa signály zmierňovania napätia v obchodných vzťahoch Číny a USA. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata klesla po 13.00 h SELČ o 1,9 % na 4047,30 USD (3491,16 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Za celý týždeň to predbežne znamená pokles o 4,8 %, čo predstavuje najvýraznejší pokles ceny zlata za týždeň od novembra minulého roka. Decembrový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex klesol o 2 % na 4061,30 USD za uncu.
V porovnaní so začiatkom roka je však cena zlata stále o 55 % vyššie. Podpísali sa pod to geopolitické napätie, nákupy zlata zo strany centrálnych bánk a očakávania, že americká centrálna banka (Fed) zníži úrokové sadzby. Najbližšie zasadnutie Fedu je naplánované na 28. a 29. októbra.
(1 EUR = 1,1593 USD)
