Cena zlata spadla pod úroveň 4900 USD za uncu
Objem obchodov bol malý v dôsledku sviatkov na kľúčových trhoch.
Autor TASR
Londýn 17. februára (TASR) - Cena zlata v utorok oslabovala už druhý deň v rade a klesla o takmer 2 % pod úroveň 4900 USD (4133,28 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Objem obchodov bol malý v dôsledku sviatkov na kľúčových trhoch. V Číne a v niekoľkých ďalších ázijských krajinách sa neobchodovalo pre lunárny Nový rok. Cenu žltého kovu nadol tlačilo aj zmiernenie geopolitického napätia a silnejší dolár. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics a agentúry Reuters.
Spotová cena zlata do 7.22 h SEČ klesla o 1,9 % na 4898,53 USD za uncu. Predtým bola až na úrovni 4862 USD za uncu čiže najnižšie za viac ako týždeň. Cena zlata v terminovaných kontraktoch s dodávkou v apríli sa znížila o 2,6 % na 4917,70 USD za uncu.
Slabšia inflácia v USA, ako sa predpokladalo, posilňuje očakávania ďalšieho uvoľňovania menovej politiky zo strany amerického Federálneho rezervného systému v tomto roku. Obchodníci v súčasnosti rátajú s najmenej dvoma zníženiami úrokových sadzieb s možným začiatkom redukcií v júli. Investori teraz čakajú na zápisnicu zo zasadnutia americkej centrálnej banky, na predbežný odhad vývoja hrubého domáceho produktu USA a údaje o vývoji americkej inflácie meranej indexom výdavkov na osobnú spotrebu (PCE), aby dostali jasnejšiu perspektívu menovej politiky. V centre pozornosti zostáva aj geopolitický vývoj, keďže v utorok sa majú obnoviť rokovania medzi USA a Iránom o jadrovom programe Teheránu.
(1 EUR = 1,1855 USD)
