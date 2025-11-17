< sekcia Ekonomika
Cena zlata stagnuje, drží sa nad 4077 USD za troyskú uncu
Autor TASR
Londýn 17. novembra (TASR) - Cena zlata sa v pondelok drží na úrovni z konca minulého týždňa, keď v závere obchodovania klesla o viac než 2 %. Investori vyčkávajú na nové ekonomické údaje z USA, ktoré naznačia, či americká centrálna banka (Fed) pristúpi v decembri k redukcii úrokových sadzieb. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla pred 13.30 h SEČ 4077,57 USD (3500,66 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Pohybovala sa tak na úrovni z konca piatkového (14. 11.) obchodovania. Decembrový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex klesol o 0,3 % na 4080,10 USD/unca.
Trhy teraz čakajú na najnovšie ekonomické údaje, ktoré americké úrady pre shutdown nezverejňovali. Vo štvrtok (20. 11.) by mali byť zverejnené údaje o vývoji na pracovnom trhu USA za september.
Čo sa týka očakávaní vývoja úrokových sadzieb na poslednom, decembrovom zasadnutí Fedu, obchodníci v súčasnosti stanovili pravdepodobnosť redukcie sadzieb o 25 bázických bodov na 46 %. Minulý týždeň bola pravdepodobnosť takéhoto kroku stanovená na 50 %.
(1 EUR = 1,1648 USD)
