Cena zlata stagnuje, drží sa nad 4709 USD za troyskú uncu

.
Na snímke zlatá tehlička. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Investori vyčkávajú na ďalší vývoj okolo mierových rokovaní medzi USA a Iránom, ktoré americký prezident Donald Trump predbežne zastavil.

Autor TASR
Londýn 27. apríla (TASR) - Po poklese za minulý týždeň sa cena zlata v pondelok zatiaľ drží na stabilnej úrovni. Investori vyčkávajú na ďalší vývoj okolo mierových rokovaní medzi USA a Iránom, ktoré americký prezident Donald Trump predbežne zastavil. Informovala o tom agentúra Reuters.

Spotová cena zlata dosiahla do 8.00 h SELČ 4709,50 USD (4021,09 eura) za troyskú uncu (31,1 g) a v porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania sa tak prakticky nemenila. Za minulý týždeň zaznamenala cena žltého kovu pokles o 2,5 % a prerušila tak štyri týždne trvajúci rast. Júnový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex klesol o 0,3 % na 4725,10 USD/unca.

„Momentálne iba sledujeme, či v najbližších dňoch nedôjde k nejakému pokroku (v rokovaniach medzi Iránom a USA). Ak by sa tak stalo, bude to pre zlato tá najväčšia podpora,“ povedal Kyle Rodda, analytik z Capital.com.

Investori okrem toho čakajú na rozhodnutie americkej centrálnej banky (Fed) o úrokových sadzbách. Zasadnutie Fedu sa začína v utorok (28. 4.) a rozhodnutie padne v stredu. „Uvidí sa, ako to dopadne. Buď to pre zlato bude znamenať podporu, alebo ďalší tlak,“ dodal Rodda.

Z ďalších drahých kovov cena striebra klesla o 0,1 % na 76,61 USD a cena paládia o 0,6 % na 1487,73 USD za troyskú uncu. Cena platiny však zaznamenala mierny rast. Dosiahla 2015,63 USD/unca, čo oproti záveru predchádzajúceho obchodovania znamená zvýšenie o 0,2 %.

(1 EUR = 1,1712 USD)
.

