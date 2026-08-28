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Cena zlata stagnuje, investori čakajú na prejav šéfa Fedu
Spotová cena zlata dosiahla pred 9.00 h SELČ 4603,91 USD (3953,55 eura) za troyskú uncu (31,1 g).
Autor TASR
Londýn 28. augusta (TASR) - Cena zlata sa v piatok v porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania prakticky nemení. Investori totiž stále čakajú na vystúpenie prezidenta americkej centrálnej banky (Fed) na sympóziu v Jackson Hole. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla pred 9.00 h SELČ 4603,91 USD (3953,55 eura) za troyskú uncu (31,1 g). To je približne rovnaká úroveň ako na záver štvrtkového obchodovania (27. augusta). V utorok dosiahla trojmesačné maximum 4696,18 USD/unca, čo bola reakcia na predchádzajúce informácie amerického ministerstva financií, že plánuje rozšíriť program spätného odkupu dlhopisov.
Vývoj ceny zlata momentálne ovplyvňuje vyčkávanie na piatkový prejav prezidenta Fedu Kevina Warsha na sympóziu centrálnych bankárov v Jackson Hole (Wyoming). Investori dúfajú, že jeho vyjadrenia naznačia, akým smerom sa bude americká centrálna banka v nasledujúcom období uberať v oblasti úrokových sadzieb.
Iný bol vývoj cien ďalších drahých kovov, ktoré vykázali solídny rast. Cena striebra vzrástla o 1,3 % na 70,13 USD, cena platiny o 1,7 % na 1878,58 USD a cena paládia o 2,1 % na 1379,50 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1645 USD)
Spotová cena zlata dosiahla pred 9.00 h SELČ 4603,91 USD (3953,55 eura) za troyskú uncu (31,1 g). To je približne rovnaká úroveň ako na záver štvrtkového obchodovania (27. augusta). V utorok dosiahla trojmesačné maximum 4696,18 USD/unca, čo bola reakcia na predchádzajúce informácie amerického ministerstva financií, že plánuje rozšíriť program spätného odkupu dlhopisov.
Vývoj ceny zlata momentálne ovplyvňuje vyčkávanie na piatkový prejav prezidenta Fedu Kevina Warsha na sympóziu centrálnych bankárov v Jackson Hole (Wyoming). Investori dúfajú, že jeho vyjadrenia naznačia, akým smerom sa bude americká centrálna banka v nasledujúcom období uberať v oblasti úrokových sadzieb.
Iný bol vývoj cien ďalších drahých kovov, ktoré vykázali solídny rast. Cena striebra vzrástla o 1,3 % na 70,13 USD, cena platiny o 1,7 % na 1878,58 USD a cena paládia o 2,1 % na 1379,50 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1645 USD)