Cena zlata stagnuje pod 3750 USD/unca
Cena zlata sa v piatok pohybovala zhruba na úrovni zo záveru predchádzajúceho obchodovania.
Autor TASR
Londýn 26. septembra (TASR) - Cena zlata sa v piatok pohybovala zhruba na úrovni zo záveru predchádzajúceho obchodovania, keď na ňu z jednej strany tlačili ekonomické údaje z USA a na druhej oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa o zavedení vysokých ciel na ďalšie produkty vrátane liekov. Za celý týždeň však v dôsledku vývoja v predchádzajúcich dňoch vzrástla o takmer 2 %. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla v piatok po 8.00 h SELČ 3748,41 USD (3193,13 eura) za troyskú uncu (31,1 g). V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania sa tak prakticky nezmenila. Za celý týždeň však vzrástla o 1,6 %. Stabilný bol aj decembrový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex, keď dosiahol 3774,50 USD/unca.
Údaje z USA vo štvrtok (25. 9.) ukázali, že počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti za minulý týždeň klesol a navyše ekonomika rástla v 2. kvartáli výraznejšie, než uvádzal predbežný odhad. Investori následne revidovali pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb americkou centrálnou bankou na ďalších zasadnutiach. Pravdepodobnosť redukcie sadzieb v októbri znížili na 85 % z pôvodne udávaných 91 % a v decembri na 60 %, pričom pôvodne pravdepodobnosť pre redukciu v danom mesiaci stanovili na 76 %.
Na druhej strane cenu zlata podporilo oznámenie Trumpa o nových dovozných clách. Tie sa od 1. októbra dotknú liekov, nákladných vozidiel a nábytku, pričom v prípade liekov budú platiť 100-percentné clá, ak firma medzitým nezačala s výstavbou závodu na území USA.
Investori teraz čakajú na údaje o inflácii v Spojených štátoch. Tie budú známe v popoludňajších hodinách.
Z ďalších drahých kovov cena striebra klesla o takmer 1 % na 44,83 USD/unca. Naopak, ceny platiny a paládia zaznamenali rast. Cena platiny sa zvýšila o 0,8 % na 1541,39 USD a drží sa tak v blízkosti 12-ročného maxima. Cena paládia sa zvýšila o 0,9 % na 1261,59 USD/unca. Za týždeň vo všetkých troch prípadoch smeruje cena k rastu.
(1 EUR = 1,1739 USD)
