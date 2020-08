Cena zlata v piatok aj za celý týždeň klesla

New York 16. augusta (TASR) - Zlato zaznamenalo svoj prvý týždenný pokles za viac ako dva mesiace. Dôvodom bol rast reálnych výnosov v USA, výbery ziskov a neistota v súvislosti s obchodnými rokovaniami medzi Washingtonom a Pekingom.



Zlato tak uzavrelo týždeň plný výkyvov. Po výraznom znížení ceny v utorok (11. 8.) si pripísalo aj prvú týždňovú stratu od 5. júna a najväčšiu od marca.



Vývoj cien zlata tento rok, keď centrálne banky na celom svete podnikli kroky na podporu ekonomík a reálne výnosy v USA klesli do záporného teritória, poznačili určité turbulencie.



Spotová cena zlata sa v piatok (14. 8.) v New Yorku na konci obchodovania znížila o 0,4 % na 1945,12 USD (1646,59 eura) za uncu (31,1 gramu) a za celý týždeň klesla o 4,4 %. To bol prvý týždenný pokles od júna a najväčší od marca.



Napriek tomuto poklesu je cena zlata stále výrazne vyššia ako vlani v rovnakom období.



Banka Credit Suisse zvýšila svoju prognózu a na budúci rok očakáva ceny zlata na úrovni 2500 USD.



(1 EUR = 1,1813 USD)