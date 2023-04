Cena zlata v piatok klesla takmer o 2 %

New York 16. apríla (TASR) - Ceny zlata sa na konci minulého týždňa výrazne oslabili. Dôvodom bolo zotavenie dolára z nedávnych strát, keďže vzrástli očakávania týkajúce sa zvyšovania úrokových sadzieb.



Júnový kontrakt na zlato na komoditnej burze Comex v piatok (14. 4.) stratil 39,50 USD alebo 1,92 % a uzavrel na 2015,80 (1823,10 eura) za uncu (31,1 gramu). Spotová cena zlata klesla o 1,77 % na 2004,17 USD za uncu. Májový kontrakt na striebro sa znížil o 0,465 USD alebo 1,76 % na 25,460 USD za uncu.



Dolár podporili vyhlásenia predstaviteľov americkej centrálnej banky (Fed), ktorí varovali, že Fed bude musieť pokračovať v sprísňovaní menovej politiky, aby dostal pod kontrolu infláciu.



Podľa CME Fedwatch Tool trh počíta s tým, že Fed v máji zdvihne svoju kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov, pričom v druhej polovici roka by ju mohol znížiť, aby podporil spotrebiteľské výdavky a rast ekonomiky. Zdá sa, že Európska centrálna banka (ECB) by v máji takisto mohla spomaliť tempo sprísňovania a zvýšiť sadzby len o 25 bázických bodov.



Dolárový index, ktorý v piatok v ázijskom obchodovaní padol na 100,79 bodu, podvečer stúpol až na 101,75 bodu.



Správa Michiganskej univerzity ukázala, že 1-ročné inflačné očakávania spotrebiteľov v apríli vzrástli na 4,6 % z 3,6 % v marci. Päťročné inflačné očakávania zostali na úrovni 2,9 % už piaty mesiac po sebe, pričom 20 z uplynulých 21 mesiacov sa pohybovali v úzkom pásme 2,9 % až 3,1 %.



(1 EUR = 1,1057 USD)