Cena zlata v piatok výrazne klesla

New York 5. februára (TASR) - Cena zlata v piatok (3. 2.) výrazne klesla. Hlavnou príčinou bolo posilnenie dolára po nečakane pozitívnych správach z amerického trhu práce.



Aprílový kontrakt na zlato na komoditnej burze Comex v piatok klesol o 54,20 USD alebo o 2,81 % na 1876,60 USD (1715,83 eura) za uncu (31,1 gramu). Za celý uplynulý týždeň stratil približne 2,7 %.



Marcový kontrakt na striebro sa znížil o 1,21 USD alebo o 5,12 % na 22,405 USD za uncu a marcový kontrakt na meď o 0,0345 USD alebo 0,84 % na 4,0565 USD za libru (0,4536 kg).



Piatková správa z amerického trhu práce bola obrovským prekvapením. Tvorba pracovných miest v USA sa na začiatku roka prudko zrýchlila a bola najvyššia od júla 2022. Nárast zamestnanosti prekonal všetky očakávania a miera nezamestnanosti prekvapivo klesla na takmer 54-ročné minimum.



Mimo poľnohospodárstva sa v januári v USA vytvorilo 517.000 nových pracovných miest. Ekonómovia v priemere počítali len so 187.000. Miera nezamestnanosti padla na 3,4 % z 3,5 % v predchádzajúcom mesiaci a dostala sa na najnižšiu úroveň od mája 1969. Ekonómovia prognózovali nárast na 3,6 %.



To podporilo očakávania, že americká centrálna banka (Fed) bude pokračovať v sprísňovaní menovej politiky, čo spôsobilo nárast výnosov dlhopisov vlády USA rovnako ako dolára. Dolárový index, ktorý meria jeho hodnotu voči košu šiestich svetových mien, sa v piatok zvýšil o 1,1 % na 102,90 bodu.



(1 EUR = 1,0937 USD)