Cena zlata v piatok vzrástla, smeruje k najvyššiemu rastu za 3 mesiace
Zlato nahor ťahajú stále silnejšie očakávania, že americká centrálna banka na najbližšom zasadnutí pristúpi k zníženiu úrokových sadzieb.
Autor TASR
Londýn 5. septembra (TASR) - Cena zlata pokračovala v piatok v raste, pričom sa priblížila k hranici 3550 USD za troyskú uncu (31,1 g). K rastu smeruje aj za celý týždeň, pričom v prípade, že sa tento vývoj nezmení, bude to znamenať najvýraznejší týždenný rast ceny zlata za posledné tri mesiace. Zlato nahor ťahajú stále silnejšie očakávania, že americká centrálna banka na najbližšom zasadnutí pristúpi k zníženiu úrokových sadzieb. Investori okrem toho čakajú na údaje ministerstva práce o vývoji na pracovnom trhu USA za minulý mesiac. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla tesne predpoludním 3548,49 USD (3046,70 eura). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to znamená rast o 0,1 %, pričom za tento týždeň sa cena zlata zvýšila predbežne o 3 %. V tomto týždni zaznamenala aj najnovší rekord, a to v stredu (3. 9.), keď nakrátko dosiahla 3578,50 USD/unca.
Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA za minulý týždeň vzrástol, navyše, americký súkromný sektor vytvoril v auguste menej pracovných miest, než sa čakalo. To je ďalší signál, že trh práce v USA sa oslabuje. Investori teraz čakajú na správu amerického ministerstva práce o vývoji na celkovom pracovnom trhu.
Krátkodobý vývoj ceny zlata závisí práve od správy o vývoji na pracovnom trhu USA a jej vplyve na rozhodnutie Fedu o úrokových sadzbách. Trhy odhadujú, že Fed zníži na septembrovom zasadnutí hlavnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov. Zasadnutie menového výboru Fedu je naplánované na 16. a 17. septembra.
Z ďalších drahých kovov cena striebra vzrástla o 0,2 % na 40,76 USD/unca, pričom smeruje k tretiemu rastovému týždňu po sebe. Cena platiny sa zvýšila o 1 % na 1381,17 USD/unca, naopak, cena paládia klesla, konkrétne o 0,7 % na 1119,23 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1647 USD)
