Cena zlata v piatok vzrástla takmer o 3 %

New York 5. novembra (TASR) - Cena zlata sa v piatok (4. 11.) výrazne zvýšila. Hlavným dôvodom bolo oslabenie dolára.



Decembrový kontrakt na zlato na komoditnej burze Comex v piatok uzavrel s plusom 45,70 USD alebo 2,8 % na 1676,60 USD (1698,39 eura) za uncu (31,1 gramu). Za celý uplynulý týždeň si kontrakt polepšil približne o 2 %.



Decembrový kontrakt na striebro v piatok vzrástol o 1,354 USD alebo takmer o 7 % na 20,784 USD za uncu a decembrový kontrakt na meď uzavrel so ziskom 0,2595 USD alebo 7,6 % % na 3,6865 USD za uncu.



Dolárový index, ktorý meria jeho vývoj voči košu šiestich mien, v piatok padol až na 110,96 bodu. Neskôr sa mierne zotavil a večer sa nachádzal so stratou 1,6 % na 111,15 bodu.



Piatková správa amerického ministerstva práce ukázala, že miera nezamestnanosti v USA v októbri vzrástla na 3,7 % z 3,5 % v septembri, pričom ekonómovia počítali so zvýšením len na 3,6 %. To finančné trhy interpretovali tak, že vyššia nezamestnanosť by mohla presvedčiť americkú centrálnu banku (Fed), aby spomalila cyklus sprísňovania menovej politiky, čo malo negatívny vplyv na dolár a podporilo akciový trh.



Problémom je, že tvorba pracovných miest bola v októbri vyššia, než sa čakalo. Mimo poľnohospodárstva vzniklo 261.000 nových pracovných miest, pričom ekonómovia prognózovali +195.000.



(1 EUR = 0,9872 USD)