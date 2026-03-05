< sekcia Ekonomika
Cena zlata vo štvrtok stúpla pre dopyt po bezpečných aktívach
Autor TASR
Londýn 5. marca (TASR) - Cena zlata vo štvrtok vzrástla. Podporil ju dopyt po bezpečných aktívach vzhľadom na eskaláciu vojny na Blízkom východe. Zisky žltého kovu však brzdil silnejší dolár a nejasnosť v otázke menovej politiky amerického Federálneho rezervného systému. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Spotová cena zlata do 11.30 h SEČ stúpla o 0,4 % na 5156,11 USD (4426,23 eura) za uncu (31,1 g). Aprílové dodávky žltého kovu v amerických termínovaných kontraktoch zdraželi o 0,7 % na 5168,20 USD za uncu.
Zlato, ktoré v januári dosiahlo rekordných 5594,82 USD, v pondelok vyskočilo nad 5400 USD, keďže začatie vojny USA a Izraela proti Iránu vyvolalo dopyt po bezpečných aktívach. Z tejto úrovne však ustúpilo, pretože z úteku do bezpečia profituje aj americká mena.
„Na jednej strane môže existovať väčší dopyt po zlate ako bezpečnom útočisku vzhľadom na prebiehajúci konflikt na Blízkom východe,“ povedal ekonóm spoločnosti Capital Economics Hamad Hussain. Na druhej strane by podľa neho dlhšie obdobie vyšších cien energií zvýšilo pravdepodobnosť rastu úrokov, čo by mohlo obmedziť ďalšie zisky žltého kovu. Zlato sa z dlhodobého hľadiska považuje za ochranu pred infláciou, ale má tendenciu rásť aj vtedy, keď sú úrokové sadzby nižšie.
(1 EUR = 1,1649)
