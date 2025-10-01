Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Cena zlata vykázala nový rekord, priblížila sa k 3900 USD za uncu

Kolekcia zlatých mincí je vystavená v obchode v St. Vincent Jewelry Center v štvrti Jewelry District v Los Angeles, 30. apríla 2025. Foto: TASR/AP

Spotová cena zlata dosiahla v popoludňajších hodinách 3895,09 USD (3322,32 eura) za uncu.

Autor TASR
Londýn 1. októbra (TASR) - Cena zlata pokračuje v prekonávaní rekordov. V stredu zaznamenala nové historické maximum, keď sa priblížila k hranici 3900 USD za troyskú uncu (31,1 g). Cenu drahého kovu podporuje v poslednom období viacero faktorov. Očakáva sa zníženie úrokových sadzieb zo strany americkej centrálnej banky a podporu zlatu poskytol aj shutdown v USA, teda obmedzenie aktivít americkej vlády. Informovala o tom agentúra Reuters.

Spotová cena zlata dosiahla v popoludňajších hodinách 3895,09 USD (3322,32 eura) za uncu. To znamená nový rekord. Neskôr klesla na 3864,16 USD/unca, aj táto hodnota však oproti predchádzajúcej uzávierke predstavuje rast o 0,2 %.

Apetít investorov rastie, inštitucionálnych a retailových. Ak bude tento trend pokračovať, nebude prekvapením, ak sa cena zlata dostane nad 4000 USD za uncu,“ uviedli analytici z SP Angel.

Investori očakávajú, že americká centrálna banka (Fed) na svojom októbrovom zasadnutí zníži úrokové sadzby. Podľa CME Fedwatch Tool stanovili pravdepodobnosť takéhoto kroku na 99 %.

Napätie na trhu vyvoláva aj obmedzenie činnosti americkej vlády, teda takzvaný shutdown. K tomu došlo 1. októbra po tom, ako sa republikáni a demokrati v Senáte nedohodli na predĺžení financovania vlády do 21. novembra, čo už v septembri schválila Snemovňa reprezentantov. V nej majú väčšinu republikáni.

(1 EUR = 1,1724 USD)
