Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 2. september 2025Meniny má Linda
< sekcia Ekonomika

Cena zlata vyskočila na rekordných vyše 3524 USD za uncu

.
Vyše 2000 ľudí navštívilo Národnú banku Slovenska (NBS) v Bratislave 27. septembra 2008 pri príležitosti Dňa otvorených dverí. V poradí už tretí ročník tohto podujatia v histórii centrálnej banky spadá do osláv Dňa eura. Do zavedenia novej meny na Slovensku ostáva necelých 100 dní. Budova NBS je vysoká 111 metrov a banka širokej verejnosti sprístupnila aj 30. poschodie, kde sú rokovacie priestory bankovej rady. Návštevníci si tiež mohli obzrieť, ako vyzerá pracovňa guvernéra, bežné kancelárie či knižnica. Na snímke Zlatá tehlička, ktorá je základom menového zlata. Foto: FOTO TASR - Štefan Puškáš

Analytici odhadujú, že spotová cena zlata by sa v krátkodobom až strednodobom horizonte mohla pohybovať v rozmedzí od 3600 do 3900 USD/unca.

Autor TASR
Londýn 2. septembra (TASR) - Cena zlata pokračuje v prelamovaní rekordov, pričom v utorok sa dostala nad 3524 USD za troyskú uncu (31,1 gramu). Smerom nahor ju ženú stále väčšie očakávania trhov, že americká centrálna banka (Fed) na najbližšom zasadnutí zníži úrokové sadzby, obavy, čo sa týka nezávislosti Fedu, ako aj zvýšený dopyt zo strany investorov a centrálnych bánk. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Spotová cena zlata dosiahla počas utorkového obchodovania 3524,27 USD (3026,16 eura) za troyskú uncu. To je nový rekord, pričom sa očakáva, že v tomto trende bude pokračovať aj naďalej.

Analytici odhadujú, že spotová cena zlata by sa v krátkodobom až strednodobom horizonte mohla pohybovať v rozmedzí od 3600 do 3900 USD/unca. Zároveň nevylučujú, že v budúcom roku by mohla dosiahnuť hranicu 4000 USD za troyskú uncu, a to vtedy, ak ekonomická a geopolitická neistota bude pretrvávať.

Od začiatku roka vzrástla cena zlata o viac než 33 % a analytici oslovení agentúrou Reuters počas tohto obdobia postupne zvyšovali odhad priemernej ceny drahého kovu za rok 2025. V januári ich odhad predstavoval 2756 USD, v apríli 3065 USD a v júli 3220 USD/unca.

(1 EUR = 1,1646 USD)
.

Neprehliadnite

Premiér Fico odovzdal cenu A. Dubčeka Grmanovi, Banášovi a Telenskému

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Rok 1960: Elektrifikovali poslednú obec v ČSSR

Prezident: Počet detí s potrebou špeciálneho prístupu rastie

Týždenník: Ryba smrdí od hlavy