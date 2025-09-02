< sekcia Ekonomika
Cena zlata vyskočila na rekordných vyše 3524 USD za uncu
Analytici odhadujú, že spotová cena zlata by sa v krátkodobom až strednodobom horizonte mohla pohybovať v rozmedzí od 3600 do 3900 USD/unca.
Autor TASR
Londýn 2. septembra (TASR) - Cena zlata pokračuje v prelamovaní rekordov, pričom v utorok sa dostala nad 3524 USD za troyskú uncu (31,1 gramu). Smerom nahor ju ženú stále väčšie očakávania trhov, že americká centrálna banka (Fed) na najbližšom zasadnutí zníži úrokové sadzby, obavy, čo sa týka nezávislosti Fedu, ako aj zvýšený dopyt zo strany investorov a centrálnych bánk. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla počas utorkového obchodovania 3524,27 USD (3026,16 eura) za troyskú uncu. To je nový rekord, pričom sa očakáva, že v tomto trende bude pokračovať aj naďalej.
Analytici odhadujú, že spotová cena zlata by sa v krátkodobom až strednodobom horizonte mohla pohybovať v rozmedzí od 3600 do 3900 USD/unca. Zároveň nevylučujú, že v budúcom roku by mohla dosiahnuť hranicu 4000 USD za troyskú uncu, a to vtedy, ak ekonomická a geopolitická neistota bude pretrvávať.
Od začiatku roka vzrástla cena zlata o viac než 33 % a analytici oslovení agentúrou Reuters počas tohto obdobia postupne zvyšovali odhad priemernej ceny drahého kovu za rok 2025. V januári ich odhad predstavoval 2756 USD, v apríli 3065 USD a v júli 3220 USD/unca.
(1 EUR = 1,1646 USD)
