Cena zlata vzrástla, dosiahla týždenné maximum

Londýn 19. novembra (TASR) - Cena zlata zaznamenala v utorok rast, pričom sa dostala na najvyššiu úroveň za posledný týždeň. Cenu žltého kovu podporilo najmä oslabenie dolára. Trhy momentálne čakajú na vyjadrenia zástupcov americkej centrálnej banky, ktoré by naznačili, akým smerom sa Federálny rezervný systém (Fed) bude pri úrokových sadzbách uberať. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spotová cena zlata vzrástla do 7.14 h SEČ o 0,4 % na 2621,95 USD (2484,79 eura) za troyskú uncu (31,1 g). To je najvyššia cena drahého kovu od 12. novembra. Výrazný rast zaznamenala už v pondelok (18. 11.), a to približne o 2 %.



Po výraznom raste v minulom týždni sa hodnota dolára mierne oslabila, čo znamenalo podporu pre zlato. Trhy čakajú na vyjadrenia viacerých predstaviteľov Fedu, ktorí by tento týždeň mohli naznačiť budúci vývoj úrokových sadzieb. Ako povedal analytik z Capital.com Kyle Rodda, akákoľvek zmena v očakávaniach krokov Fedu na jeho decembrovom zasadnutí sa odrazí na pohybe ceny zlata.



Trhy v súčasnosti predpokladajú, že centrálna banka na decembrovom zasadnutí zníži hlavnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov. Pravdepodobnosť tohto kroku stanovili na takmer 59 %.



Z ďalších kovov vzrástla cena striebra, a to o 0,3 % na 31,26 USD/unca. Cena platiny sa zvýšila o 0,2 % na 969,70 USD za uncu. Cena paládia sa nemenila a zotrvala na 1005,75 USD/unca, na ktorú vyskočila v pondelok, keď rast dosiahol vyše 5 %.



(1 EUR = 1,0552 USD)