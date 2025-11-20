< sekcia Ekonomika
Cena zlata vzrástla iba minimálne, pohybuje sa okolo 4084 USD za uncu
Autor TASR
Londýn 20. novembra (TASR) - Cena zlata zaznamenala vo štvrtok iba minimálny rast a naďalej sa tak pohybuje okolo 4084 USD za troyskú uncu (31,1 g). Trhy tak reagovali na najnovšie ekonomické údaje z USA, ktoré úrady začali zverejňovať po ukončení najdlhšieho shutdownu americkej vlády v histórii. Informovala o tom agentúra Reuters.
Cena zlata dosiahla do 16.25 h SEČ 4083,95 USD (3546,94 eura) za troyskú uncu. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje zvýšenie o 0,1 %. Aj decembrový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex vzrástol o 0,1 % na 4083,30 USD/unca.
Podľa najnovších údajov amerického ministerstva práce v USA vzniklo v septembri mimo poľnohospodárstva celkovo 119.000 nových pracovných miest. To je viac než dvojnásobné tempo rastu v porovnaní s očakávaniami, keďže sa očakávalo vytvorenie iba približne 50.000 nových pracovných pozícií.
Ministerstvo zverejnilo správu s 1,5-mesačným oneskorením, čo je dôsledok vládneho shutdownu. Správa o vývoji pracovného trhu USA za október zverejnená nebude a údaje za minulý mesiac budú spojené s údajmi za mesiac november. Kombinovaná správa bude potom zverejnená 16. decembra.
„Trhy sú však trochu podozrievavé, čo sa týka pravdivosti údajov z obdobia shutdownu,“ povedal Peter Grant, viceprezident spoločnosti Zaner Metals. Dodal, že cena zlata sa mení iba minimálne, keďže „trh už počíta s tým, že k poklesu úrokových sadzieb zo strany americkej centrálnej banky v decembri pravdepodobne nedôjde“. Pravdepodobnosť, že Fed sadzby na decembrovom zasadnutí zníži, je momentálne stanovená na necelých 36 %.
(1 EUR = 1,1514 USD)
