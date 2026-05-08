Cena zlata vzrástla, k rastu smeruje aj za celý týždeň
Trhy stále veria, že sa podarí vojnu na Blízkom východe v dohľadnom čase ukončiť.
Autor TASR
Londýn 8. mája (TASR) - Cena zlata zaznamenala v piatok rast, ku ktorému smeruje aj za celý týždeň. Trhy stále veria, že sa podarí vojnu na Blízkom východe v dohľadnom čase ukončiť, čo by znížilo obavy z vysokej inflácie a s tým spojené riziko, že vysoké úrokové sadzby budú centrálne banky udržiavať dlhší čas. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla okolo 14.00 h SELČ takmer 4722 USD (4011,89 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to znamená rast o 0,8 %. Od začiatku tohto týždňa sa cena drahého kovu zvýšila o 2,3 %, čo je najvýraznejšie tempo rastu za ostatných šesť týždňov. Júnový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex vzrástol o 0,4 % na 4730,90 USD/unca.
Z ďalších drahých kovov cena striebra vzrástla o 2,7 % na 80,62 USD za uncu, pričom za týždeň smeruje k rastu o 6,8 %. Cena platiny sa zvýšila o 0,2 % na vyše 2047 USD/unca a za týždeň smeruje k rastu o 2,9 %. Vzrástla aj cena paládia, za celý týždeň však smeruje k poklesu. V piatok sa zvýšila o 1,3 % na 1500,69 USD/unca, za celý týždeň však predbežne klesla o 1,9 %.
(1 EUR = 1,177 USD)
