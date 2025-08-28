Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Cena zlata vzrástla na 5-týždňové maximum takmer 3411 USD za uncu

Spotová cena zlata dosiahla do 16.12 h SELČ 3410,82 USD (2921,22 eura) za troyskú uncu (31,1 g).

Autor TASR
Londýn 28. augusta (TASR) - Cena zlata vo štvrtok vzrástla, pričom dosiahla najvyššiu úroveň za päť týždňov. Podporilo ju oslabenie dolára, ako aj opätovný záujem investorov o aktíva známe ako bezpečný prístav po najnovších útokoch amerického prezidenta na centrálnu banku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Spotová cena zlata dosiahla do 16.12 h SELČ 3410,82 USD (2921,22 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to znamená zvýšenie o 0,4 % a najvyššiu hodnotu od 23. júla. Decembrový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex vzrástol o 0,6 % na 3468,30 USD/unca.

Za rastom ceny zlata je najmä oslabenie dolára. Dolárový index, ktorý vyjadruje hodnotu americkej meny ku košu šiestich svetových mien, klesol o 0,4 %. Okrem toho dopyt po zlate ako takzvanom bezpečnom prístave zvýšili aj najnovšie útoky prezidenta USA Donalda Trumpa na vedenie americkej centrálnej banky (Fed).

Po viacerých nevyberaných útokoch na prezidenta Fedu Jeroma Powella za vytrvalé udržiavanie úrokových sadzieb na vyššej úrovni sa tento týždeň Trump rozhodol odvolať Lisu Cookovú z pozície členky Rady guvernérov Fedu, a to pre údajný hypotekárny podvod. Cooková však oznámila, že Trump takúto právomoc nemá a ona z funkcie neodstúpi. Zároveň sa obrátila na súd. Jeho verdikt tak rozhodne o rozsahu právomocí prezidenta, a tým aj rozsahu nezávislosti centrálnej banky.

Z ďalších drahých kovov cena striebra vzrástla o 1 % na 38,97 USD/unca, pričom počas štvrtkového obchodovania zaznamenala najvyššiu úroveň od 25. júla. Výrazne vzrástla aj cena paládia. Zvýšila sa o 1,1 % na 1103,70 USD/unca. Naopak, cena platiny klesla o 0,1 % na 1346,51 USD za uncu.

(1 EUR = 1,1676 USD)
