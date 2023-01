Cena zlata vzrástla na 6-mesačné maximum

Londýn 3. januára (TASR) - Cena zlata vyskočila na 6-mesačné maximum a analytici očakávajú, že v tomto roku by sa mohla dostať na nový rekord. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Spotová cena zlata sa v utorok v rannom obchodovaní dostala až takmer na 1850 USD (1731,72 eura) za uncu (31,1 gramu). Zlato neskôr prišlo o časť ziskov a o 13.06 h SEČ sa obchodovalo s plusom 0,44 % po 1832,12 USD za uncu. Februárový kontrakt na zlato na komoditnej burze Comex sa predával so ziskom 0,75 % po 1839,90 USD za uncu.



Cena zlata rastie od novembra, keď ju podporujú turbulencie na trhoch, vyhliadky na recesiu a zvýšenie nákupov zo strany centrálnych bánk. Komoditní stratégovia prognózujú, že cena zlata by mala pokračovať v raste aj v tomto roku. Niektoré centrálne banky v minulom roku namiesto dolárov nakupovali zlato, pričom tento trend zrejme bude pokračovať.



Najviac však bude vývoj ceny zlata v tomto roku závisieť od menovej politiky, konkrétne od toho, či centrálne banky ukončia agresívne zvyšovanie úrokových sadzieb. Americká centrálna banka (Fed) už na konci minulého roka spomalila sprísňovanie menovej politiky.



Niektorí analytici očakávajú, že spomalenie rastu ekonomiky a prípadná recesia môžu ešte v tomto roku Fed donútiť, aby na konci roka sadzby znížil. Inflácia vo väčšine veľkých ekonomík však aj v tomto roku zostane výrazne nad cieľmi centrálnych bánk. Prípadné uvoľnenie menových politík centrálnych bánk by malo podľa stratégov veľký vplyv na ceny zlata.



(1 EUR = 1,0683 USD)