Cena zlata vzrástla na 6-týždňové maximum
Prispeli k tomu očakávania trhov, že americká centrálna banka (Fed) zníži tento mesiac úrokové sadzby.
Autor TASR
Londýn 1. decembra (TASR) - Cena zlata vzrástla v pondelok približne na 4256 USD za troyskú uncu (31,1 g), čo je najvyššia úroveň za šesť týždňov. Prispeli k tomu očakávania trhov, že americká centrálna banka (Fed) zníži tento mesiac úrokové sadzby, navyše, čiastočne vývoj na trhu ovplyvnili diskusie o budúcom šéfovi Fedu. Smerom nahor sa posunula aj cena striebra, ktorá zaznamenala nový rekord. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 13.40 h SEČ 4255,98 USD (3679,73 eura) za troyskú uncu. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje rast o 0,6 % a najvyššiu úroveň od 21. októbra.
Omnoho výraznejšie tempo rastu zaznamenala cena striebra. Zvýšila sa o 1,9 % a dosiahla 57,46 USD/unca. Krátko predtým dosiahla 57,86 USD za troyskú uncu, čo predstavovalo nové historické maximum.
„Trhy opäť začínajú zahrnovať do ceny zlata zníženie úrokových sadzieb americkou centrálnou bankou na jej poslednom tohtoročnom zasadnutí. Okrem toho sa zvyšujú očakávania, že nový prezident Fedu bude inklinovať k nižším úrokovým sadzbám. To automaticky zvyšuje záujem o zlato,“ povedal analytik banky UBS Giovanni Staunovo.
Obchodníci na trhoch stanovili pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb zo strany Fedu na decembrovom zasadnutí na 88 %. Okrem toho dolár oslabil na dvojtýždňové minimum, čo je pre zlato ďalšie plus.
„Aj striebro podporujú rovnaké faktory. Navyše, v prípade tohto kovu tlačia cenu nahor očakávania ďalšieho rastu dopytu zo strany priemyslu na budúci rok,“ povedal Staunovo. Dodal, že v prípade zlata očakávajú v UBS na budúci rok rast ceny na 4500 USD/unca a v prípade striebra na 60 USD za troyskú uncu.
Z ďalších drahých kovov sa cena platiny zvýšila o 0,5 % na 1680,75 USD za uncu. Rástla aj cena paládia, a to o 0,2 % na 1452,97 USD/unca.
(1 EUR = 1,1566 USD)
