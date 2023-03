Cena zlata vzrástla na najvyššiu úroveň od začiatku februára

Londýn 15. marca (TASR) - Cena zlata vzrástla v stredu o viac než percento, pričom sa dostala na najvyššiu úroveň od začiatku februára. Cenu žltého kovu nahor posunula najnovšia kríza v bankovom sektore, v dôsledku ktorej sa investori stiahli z, ako sa ukazuje, rizikovejších akcií bankového sektora a svoju pozornosť presunuli do takzvaných bezpečných prístavov, kam patrí aj zlato. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spotová cena zlata vzrástla do 15.00 h SEČ o 1,1 % na 1923 USD (1822,92 eura) za uncu (31,1 g). "Jednoznačne ide o útek do bezpečia. Výrazne sa zvýšili obavy o vývoj v Credit Suisse a celkovo európske banky sa v súčasnosti dostávajú pod dosť veľký tlak," povedal Phillip Streible zo spoločnosti Blue Line Futures v Chicagu.



Akcie európskych bánk sa dostali pod výrazný tlak po tom, ako sa začali prepadávať akcie švajčiarskej banky Credit Suisse. K jej problémom nemalou mierou prispelo vyjadrenie najväčšieho akcionára banky, ktorým je Saudská národná banka, že s ďalšou investíciou švajčiarska inštitúcia počítať nemôže.



Ako dodal Streible, ľudia sa teraz utiekajú k zlatu, striebru či doláru. Na druhej strane, opúšťajú momentálne rizikovejšie aktíva, ku ktorým patria americké akcie a ekonomicky citlivé kovy ako meď, platina či paládium.



Spotová cena striebra vzrástla o 2,1 % na 22,15 USD za uncu. Na druhej strane, cena platiny zaznamenala pokles o 2,6 % na 957,01 USD a cena paládia o 2,6 % na 1467,73 USD/unca.



Trhy teraz čakajú na rozhodnutie americkej centrálnej banky o úrokových sadzbách. Na zasadnutí, ktoré je naplánované na budúci týždeň, bude musieť Federálny rezervný systém (Fed) nájsť riešenie, keďže na jednej strane sa výrazne zhoršila situácia v bankovom sektore po tom, ako koncom minulého týždňa zatvorili americké úrady krátko po sebe dve banky, na druhej strane sa však inflácia v USA drží na vysokej úrovni. Vo februári sa síce tempo rastu spotrebiteľských cien v USA spomalilo na 6 %, avšak takáto inflácia je trojnásobne vyššia, než je úroveň inflačného cieľa Fedu.



Trhy momentálne stanovili pravdepodobnosť, že Fed zvýši úrokové sadzby na svojom zasadnutí 21. a 22. marca o 25 bázických bodov, na 42,9 %. Avšak šanca, že centrálna banka úrokové sadzby nezvýši a podrží ich na súčasnej úrovni, je podľa trhov 57,1-percentná.



(1 EUR = 1,0549 USD)