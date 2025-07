Cena zlata vzrástla na najvyššiu úroveň za viac než mesiac

Londýn 22. júla (TASR) - Cena zlata vzrástla v utorok na najvyššiu hodnotu za viac než mesiac, k čomu prispelo oslabenie kurzu dolára a výnosov z amerických dlhopisov. Cenu nahor tlačí aj neistota súvisiaca s blížiacimi sa vysokými clami, ktoré USA plánujú od augusta zaviesť na tovary z mnohých krajín vrátane Európskej únie. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spotová cena zlata dosiahla do 7.30 h SELČ takmer 3390 USD (2905,63 eura) za troyskú uncu (31,1 g). To je najvyššia hodnota od 17. júna. Cenu kovu do veľkej miery ovplyvnil slabší dolár, keď dolárový index, ktorý vyjadruje hodnotu dolára ku košu šiestich hlavných svetových mien, sa pohybuje v blízkosti zhruba týždenného minima. Okrem toho výnosy z 10-ročných amerických dlhopisov klesli v pondelok (21. 7.) na najnižšiu úroveň za viac než týždeň.



Navyše, náladu investorov ovplyvňuje neistota, čo sa týka výsledkov rokovaní medzi USA a ich obchodnými partnermi vrátane Európskej únie. Washington stanovil lehotu na dohodu do 1. augusta. Následne začnú platiť Američanmi stanovené dovozné clá.



„Je možné, že USA sa s ďalšími krajinami nedohodnú. To môže viesť k ďalšiemu zvýšeniu neistoty, čo posilní dopyt po zlate ako bezpečnom prístave,“ povedal analytik z banky Oanda Kelvin Wong.



Z ďalších drahých kovov vzrástla iba cena platiny, konkrétne o 0,3 % na 1442,55 USD za troyskú uncu. Ceny striebra a paládia však klesli, pričom cena striebra sa znížila o 0,5 % na 38,71 USD/unca a cena paládia o 1,3 % na 1250,19 USD za uncu.



(1 EUR = 1,1667 USD)